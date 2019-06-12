فيديو للفنانة الكويتية منى شداد تمدح فيه قطر وشعبها وحُكّامها يُصيب السعودية بالجنون وهيئة الترفيه تقرر “معاقبتها”!

أصاب مقطع فيديو للفنانة الكويتية منى شداد كالت فيه المديح لدولة قطر، السعودية بالجنون، ما دفع هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ لاتخاذ قرار بمنعها من أي نشاط فني في المملكة، ومنع ظهورها في أي من القنوات التلفزيونية والإذاعية.

بعد إشادتها بأمير #قطر ومدحه .. تعليق أي نشاط فني للفنانة الكويتية #منى_شداد في #السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من القنوات التلفزيونية والإذاعية pic.twitter.com/YHgij1IQj1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2019

وكانت “شداد” ظهرت في مقطع مصور وهي تمدح دولة قطر والشعب القطري والأسرة المالكة فيها.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر”، مساء الثلاثاء، قال المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبد الله مخارش: “تم تعليق أي نشاط فني لمنى شداد في المملكة من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية”.

تم تعليق اي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في اي من قنواتنا التلفزيونية والاذاعية.. #وطني_خط_احمر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/dyJ6seVgV4 — عبدالله مخارش (@makharesh) June 11, 2019

وعلى مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتحديداً “تويتر”، دشّن الذباب الإلكتروني السعودي وسماً للهجوم والتطاول على الفنانة الكويتية؛ بسبب مدحها قطر وشعبها والأسرة المالكة فيها، زاعمين أن منى شداد أساءت للسعودية.