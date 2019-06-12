“شاهد” غضب واسع لأبناء المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان رفضاً لتواجد قوات السعودية .. وإمهالُها 3 أيّام للإنسحاب

صعّد أهالي محافظة المَهرة الحدودية مع سلطنة عمان، من احتجاجاتهم ضد تواجد القوات السعودية، ونظموا تظاهرة حاشدة للمطالبة برحيل تلك القوات، فيما لوّح الوكيل السابق للمحافظة الشيخ علي سالم الحريزي باللجوء إلى خيار القوة إذا فشلت السبل السلمية في إجبار القوات السعودية على الخروج من المحافظة.

يمنيون يعتصمون في #المهرة للمطالبة بخروج القوات #السعودية، والوكيل السابق للمحافظة يقول إن القوات يجب أن ترحل من المنطقة بالطرق السلمية أو بالقوة | تقرير: أمير العباد pic.twitter.com/jgHl7KYFRE — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2019

وأمهلت لجنة الاعتصام في محافظة القوات السعودية 72 ساعة للخروج من مديرية حوف ومنفذ صيرفيت.

وكان أبناء مديرية حَوْف قد بدؤوا الثلاثاء اعتصاما جديدا رفضا لوجود القوات السعودية في منفذ صيرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، مشددين على رفضهم ما سموها سياسة المملكة الاستعمارية من خلال استحداث مواقع عسكرية وحواجز تفتيش في المحافظة.

اعتصام المهرة .. منفذ صرفيت ..يطالب برحيل التواجد العسكري وتسليم المواقع للشرعية .. #المهرة_بوابة_اليمن_الشرقية pic.twitter.com/EVF1ZZHTTn — زهراء خالد باعلويZahra Baalawi (@616zahra) June 12, 2019

وبدأ أبناء المهرة بنصب الخيام أمام منفذ صيرفت الحدودي مع سلطنة عمان للمطالبة برحيل القوات السعودية من المنفذ.

وفي وقت سابق، أقرت لجنة اعتصام حوف استئناف الاحتجاجات لتأكيد أحقية أبناء المديرية في الحفاظ على محمية حوف الطبيعية، وخلوها من المليشيات والمعسكرات، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية المحلية الموجودة بالمديرية.

الأهازيج الوطنية تجمع اليمنيين من المهرة إلى الحديدة ومن صعدة إلى عدن وسقطرى

(وهبناكي دم الغالي وهل يغلى عليك دمُ)

بالقرب من منفذ #صرفيت بمديرية #حوف اليوم 11 يونيو 2019 #اعتصام_حوف#حوف_ترفض_الاحتلال#المهرة_بوابة_اليمن_الشرقية pic.twitter.com/YH9XgcZ6Cz — صالح المهري (@ibnalmaharh) June 11, 2019

وأعلن المحتجون تمسكهم بمطلب تسليم القوات السعودية المنافذ والموانئ والمطارات في المهرة، وبإقالة المحافظ وإحالته للتحقيق بتهم الفساد وكافة المتورطين معه.

محافظة المهرة



غضب مهري وسخط قبلي أمام ضد التواجد السعودي الغاشم أمام المنفذ الحدودي <منفذ صرفيت>

رغم محاولات مليشات مرتزقة السعودية تفريق الاعتصام صمود شعب المهرة أقوى لانهم اصحاب الحق

شاهد وشارك الفيديوغرافيك #المهرة_بوابة_اليمن_الشرقية #المهره_ضد_التواجد_السعودي pic.twitter.com/9XeotJY2ek — المهرة الآن (@AlmhrA101) June 11, 2019

وتشهد محافظة المهرة منذ أبريل/نيسان 2018 احتجاجات مطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المحافظة، وتسليم منفذي شحن وصيرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيظة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

من فعاليات حوف pic.twitter.com/qvspTE6jaJ — المهرة الآن (@AlmhrA101) June 11, 2019

وتصدى مواطنون وأبناء قبائل في المهرة مرات عدة لمحاولات القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة.