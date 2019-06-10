“لا داعي للذهاب للبحرين ودبي” .. “الريتز كارلتون” بالرياض أول فندق يقدّم الكحول لروّاده من جميع الجنسيات!

ذكر الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان” سعود بن خالد آل ثاني، أنّ فندق الريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، بدأ منذ الأول من شهر حزيران الجاري، بتقديم الكحول للجمهور من جميع الجنسيات.

وقال “آل ثاني” في تغريدةٍ له عبر “تويتر” إن ” (الريتز) أصبح أول فندق يقدم الكحول للجمهور من جميع الجنسيات .. مواطن أو غير مواطن . فقط بعض الشروط الميسرة ..”.

وذيّل تغريدته بجملةٍ ساخرة قال فيها: “لاداعي للذهاب للبحرين ودبي ..”.

الريتز كارلتون الرياض من 1 / 6 / 2019 أصبح أول فندق يقدم الكحول للجمهور من جميع الجنسيات .. مواطن أو غير مواطن . فقط بعض الشروط الميسرة ..

لاداعي للذهاب للبحرين ودبي .. — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) June 10, 2019

جديرٌ بالذّكر ان فندق الريتز كارلتون بالعاصمة السعودية، ظل لقرابة ثلاثة أشهر عام 2017 مقرا لاحتجاز أمراء ورجال أعمال سعوديين في إطار ما وصف بـ”حملة على الفساد” نفذّها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأطلق سراح الكثيريين ممن احتجزوا داخل الفندق خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بينهم الملياردير الوليد بن طلال والأمير متعب، نجل الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز وقائد الحرس الوطني السابق.