“فعلك يدرس يا محمد دراسة”.. شيخة قطرية تهاجم أحلام وتصفها بـ”الطبالة المرتزقة” بعد غنائها للملك سلمان وولي عهده

“اللي تسويه انت محدٍ يسويه فعلك يدرس يا محمد دراسة”.. هذه الكلمات كانت كفيلة أن تفتح النار في وجه الفنانة الإماراتية أحلام المقيمة في قطر مع زوجها القطري، والتي ترفض الغناء لأهل قطر بحجة أنها تخشى الاعتقال أو منع دخول الإمارات والسعودية.

وأثارت “أحلام” التي تلقب نفسها بـ”الملكة”، جدلاً واسعاً، خلال غنائها في حفلات “جدة” السعودية، حيث قدمت أغنية خاصة للملك سلمان وولي عهده.

ورفعت “أحلام” علم السعودية خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.

وفتحت الفنانة الإماراتية النار على نفسها بعد غنائها للملك سلمان وولي عهده في السعودية، بينما ترفض الغناء أغاني وطنية في قطر خوفاً مما تقول أن تمنع من دخول الإمارات والسعودية أو تعتقل.

وقالت المغردة القطرية والناشطة الاعلامية “نفود قطر” معلقة على فعلة أحلام..:” وإن كانت أحلام إماراتية لكنها زوجة مواطن وأبنائها قطريين وترفض أن تغني أغنية وطنية قطرية في أفراح أهل #قطر خوفًا من أن تمنع من دخول #الإمارات و #السعودية أو تعتقل إلا أنها بعد أن تغني لهم تعود إلى #الدوحة وتنام آمنة في منزلها هذه قطر التي يريدون تحريرها!”.

وإن كانت أحلام إماراتية لكنها زوجة مواطن وأبنائها قطريين وترفض أن تغني أغنية وطنية قطرية في أفراح أهل #قطر خوفًا من أن تمنع من دخول #الإمارات و #السعودية أو تعتقل إلا أنها بعد أن تغني لهم تعود إلى #الدوحة وتنام آمنة في منزلها.

هذه قطر التي يريدون تحريرها!

pic.twitter.com/jPIml8FCLn — نفود الدوحة 🌸 🇶🇦 (@nfuodq) ١٠ يونيو ٢٠١٩



وهاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الفنانة أحلام واصفة إياها بـ”الطبالة المرتزقة”، مضيفة :” تقول إحدى الطبالات “المرتزقة” لأهالي قطر “سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا مجبورة للحفاظ على عائلتي”.

وفي تغريدة رصدتها “وطن” انتقدت الشيخة مريم غناء أحلام في السعودية قائلة :” الطبالة تغني للسعودية وتصفق في أغانيها “لأفعال” #مبس بعد #حصار_قطر ومع ذلك تنام “آمنة قريرة العين” في #قطر التي تسكن فيها “، وتابعت :” هنا الفرق بين قطر والدول الكرتونية الصغيرة!”.

تقول إحدى الطبالات “المرتزقة” لأهالي قطر “سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا مجبورة للحفاظ على عائلتي”

الطبالة تغني للسعودية وتصفق في أغانيها “لأفعال” #مبس بعد #حصار_قطر

ومع ذلك تنام “آمنة قريرة العين” في #قطر التي تسكن فيها.

هنا الفرق بين قطر والدول الكرتونية الصغيرة! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وسخرت آل ثاني من كلمات أغنية أحلام الموجهة إلى ابن سلمان :” تقول الطبالة في إحدى أغانيها “اللي تسويه انت محدٍ يسويه فعلك يدرس يا محمد دراسة”، مضيفة :” فعلاً صدقتي “محد سواها” سابقة تاريخية أن يقوم حاكم بإصدار أمر بتقطيع جثة صحفي في قنصلية بلاده لمجرد أن لديه رأي يختلف فيه مع أصحاب القرار! أما عاد دراسة أظن تقصدين فيها أنه دخل التاريخ “بسواد وجهه”!