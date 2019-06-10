صفاء الهاشم تتوعد المصريين في الكويت بهذا القانون تضامنا مع السوريين في مصر

عبرت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، عن استغرابها من إقدام محام مصري على تقديم بلاغ للنائب العام ضد السوريين في مصر للمطالبة بحصر أموالهم.

وقالت “الهاشم” في تصريحات لصحيفة “الراي” الكويتية، الاثنين: “استغرب من تقديم المصريين بلاغا للنائب العام بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحلات والمطاعم وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم، وفي المقابل هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية”.

وأضافت: “هناك تقريرًا جاهزا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي”.

وتابعت: “نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد، نحن لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم”.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تصدر هاشتاج “السوريين منورين مصر”، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، حيث تفاعل الرواد مع الهاشتاج، مؤكدين أن مصر تعتبر بلد السوريين الثانية، وأنهم يرحبون بكل سورى على أرض مصر، ردًا على حملات ضدهم وتقديم بلاغات للنائب العام بحصر أموالهم.