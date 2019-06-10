صائب عريقات
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صائب عريقات يروي تفاصيل وفاته لـ”3″ دقائق ثم عودته للحياة: لم أخرج من جسمي وهؤلاء الأشخاص رأيتهم

كتب وطن
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كشف ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تفاصيل ما حدث معه عندما خضع لعملية زراعة رئة، مشيراً إلى أن قلبه توقف لـ”3″ دقائق وعشرون ثانية، ثم عاد إلى “الحياة” مرة أخرى.

وقال عريقات في حوار تلفزيوني لبرنامج “أول مرة” مع الإعلامي : “أخبرني الأطباء أن المدة الزمنية التي توفيت فيها كانت ثلاث دقائق و20 ثانية”، مشيرا إلى أنه تم لاحقا “تحويلي لأحد الأقسام، كي أدلي بما رأيته أثناء موتي ولكني رفضت، كي لا يقال في المستقبل، إن صائب عريقات تحدث يوما وكان مهلوسا”.

وأكد عريقات أن هنالك أمورا تحدث بعد الموت، ولكنه لم يقلها على الهواء، مشيرا إلى أنه قال لزوجته إنه “قابل وجهه ربه في ذلك اليوم”، لكنه داعبها قائلا: إنه سيدفنها هو.

وتابع: “لم أخرج من جسمي، لأنه لا يوجد جسم. كنت أمشي بسرعة الريح، ولكن ليس في السماء، لكن في شيء يشبه الفراغ”، مضيفا: “رأيت وجوها معينة رأيتها وكنت قد ساعدتها في الماضي ولا أتذكر أسماها.

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  1. ابوعمر يقول

    قبحكم الرب……………هلا حدثتنا عن الاكتناز اللحمي والشحمي الذي تمتلئ به خدودك وعموم فروة وجهك…من أين لك بكل هذه اللحوم والشحوم التي امتلأت بها وجهك..والشعب الفلسطيني يعاني المجاعة .حتى ظهرت أوديــــة مرسومة على وجوه أطفاله قبل رجاله…

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  2. Sam يقول

    نتمني ان تكون قد خلصت و ارتحنا منك

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  3. Yousseff يقول

    عليك اللعنة يا لص و خاين و فاجر لفني

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  4. عروبي يقول

    الفطيسة البقرة الضاحة صاحب مفاوضات عبثية للمات يقولك مافي بعد الموت ولَك مين انت لتحدد في وما فش يعني حضرت البروفسور بدوا يبين انه علماني مش تبع دين ؟! خيبة تخيبك ،عند الله تجتمع الخصوم

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  5. عمر محمد يقول

    تهريج ومن عقله انو رح حد يصدقه للاسف عامل حله مفاوض وهو متعاون

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