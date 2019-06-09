عبد الله العذبة يلجم “ذباب وصبيان” ابن سلمان بعد تطاولهم على حمد بن جاسم ويضعهم في موقف محرج

أثارت “النصيحة” التي وجهها رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم الأخيرة، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن ما قاله في مقابلته مع صحيفة “التلغراف”، غضب النظام السعودي الذي دفع بكتائبه من الذباب الإلكتروني وصبيانه على تويتر لمهاجمة “ابن جاسم”.

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق قال في مقابلته، الخميس: “إن ابن سلمان لديه فرصة كبيرة لتغيير المملكة العربية السعودية إلى الأفضل، ولكن هذا لن يحصل إن لم يكن هناك مصالحة في الجنوب السعودي”

وشدد على أن ول يالعهد السعودي عليه أن يوقف الحرب غير الضرورية في اليمن وأن يحاول الحوار مباشرة مع الإيرانيين للمساعدة على حل المشاكل في سوريا.

وبرز وسم حمل عنوان “#حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي” على تويتر السعودية، وانتشرت عبره تغريدات الذباب المهاجمة للمسؤول القطري السابق.

بدون مجاملات وبكل وضوح..هذا ما نقوله لكل من يسيء لاهلنا وعزوتنا ابناء السعودية العظمــى..



•وهذا ما نقوله لـ #حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي وسيفهمها هذا الصغير ولو بعد حين.#امجد_طه



pic.twitter.com/HRlrCeOECy — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 8, 2019

كما ظهر في الوسم تغريدات لكتاب ومغردين وشخصيات عامة مقربة من الديوان الملكي، تهاجم حمد بن جاسم.

المخلوع حمد بن جاسم هو الذي أوصل بلاده لتكون تحت وصاية الفرس والترك،وتاريخه السياسي يقول بأنه لم ينجح في ادارة أي ملف كوزير خارجية لبلاده، دائما الفاشل يتحدث بحقد عن الآخرين.

#حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي — عـبــدالله حمـير القـحـطانـي (@Qabdullahhumair) June 9, 2019

مافعلته #خطابة_الخليج من إساءة للشعب السعودي ليس بمستغرب ولقد قلت منذ وقت أن رهان #الدوحة على الوقت أو حب الخشوم رهان خاسر #قطر صفحة وطويت من قبل المسؤولين ومتروكة للفاضي الذي يبي يطقطق #حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 8, 2019

في حين رد الإعلامي والكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية على الوسم بتغريدة قال فيها: “ما هي الإساءة بالضبط يا إخوان؟”، مرفقا بتغريدته صورا لتغريدات عدد من الحسابات التابعة لكتائب الذباب وصبيان ابن سلمان.

ما هي الإساءة بالضبط يا إخوان؟ #حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي pic.twitter.com/gOtYtrSthn — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 8, 2019

وتطرق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى الأوضاع الخليجية الراهنة والأزمة التي فرضتها “دول الحصار”، متطرقا لعلاقات بلاده مع إيران وسط حالة التوتر التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الشيخ القطري مع صحيفة تلغراف البريطانية، ونشرت الخميس، حيث قال: “إيران لم تقم بأي شيء يؤذي قطر، لا نتفق مع كل سياساتهم بالطبع، ولكن لا يمكننا قتالهم عندما نتشارك حقول النفط والغاز معهم.. إذا كنا نسعى للسلام مع إسرائيل لماذا لا نسعى أيضا للسلام مع إيران؟ لماذا لا نجلس مع الطرفين ونسوي مشاكلنا؟ نحن لا نتقاتل مع السعودية على القيادة، نريد السعودية أن تكون القائد في المنطقة، حسنا، ولكن عليهم أن يكونوا منصفين وعليهم احترام الآخرين”.

وتابع قائلا: “دعني أقول لكم أمرا، إذا أعلنا أن إيران عدونا والممر الوحيد لنا إلى العالم سواء بحرا أو جوا أو برا هو إيران، لان الحدود مع الدول العربية المحيطة التي من المفترض أن تكون كأعضاء الاتحاد الأوروبي مع بعضها البعض وتتضامن معنا، هل انتحر حينها عبر عدم التعامل مع إيران لأن السعوديين يقولون لنا ألا نفعل ذلك؟”.

ووجه الشيخ حمد بن جاسم نصيحة لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتقرير التلغراف، حيث قال: “لديه فرصة كبيرة لتغيير المملكة العربية السعودية إلى الأفضل، ولكن هذا لن يحصل إن لم يكن هناك مصالحة في الجنوب السعودي، عليه أن يوقف الحرب غير الضرورية في اليمن وأن يحاول الحوار مباشرة مع الإيرانيين للمساعدة على حل المشاكل في سوريا”.