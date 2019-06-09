السودانيون على قلب رجل واحد.. “شاهد” عصيان مدني شامل يشل الدولة حتى إسقاط “عصابة” المجلس العسكري

في متابعة لأحدث التطورات على الساحة السودانية المشتعلة، دخل “العصيان المدني” الذي دعت إليه الحركة الاحتجاجية في السودان حيذ التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.

وأظهرت مقاطع متداولة وصور حالة من الشلل التام تضرب أنحاء السودان مع بدء العصيان للضغط على المجلس العسكري، من أجل إجباره على تسليم السلطة للمدنيين.

اكبر عصيان في العالم

ارفعو البوست عشان اخوانه في السودان حقهم وحقنا مايضيع ساي #عصيان_مدني_شامل#مدنيااا pic.twitter.com/9NRzNoNuTm — wi7da🇸🇩 (@yaung_wihda) June 9, 2019

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، “العصيان المدني”، اعتبارا من الأحد، على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.

ودعا قادة الاحتجاج المواطنين للمشاركة في العصيان المدني، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، عقب الهجوم الدامي على مخيم الاعتصام.

وجاءت الدعوة بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي مع قادة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقادة الحراك بشكل منفصل، في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت عقب تفريق اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني، في الخرطوم، الاثنين الماضي.

عصيان مدني في السودان pic.twitter.com/UpSABbQXqu — 😎 بيبا (@M_B_I_19) June 9, 2019

وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات للإطاحة بالرئيس عمر البشير، قال إنه قبل وساطة آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدد شروطا قبل العودة لمائدة التفاوض.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) اليوم الأحد، وفاة شخصين، بالمستشفى العسكري، في مدينة أم درمان، بعد تعرضهما للضرب والطعن، من قبل مليشيا الجنجويد.

اللجنة قالت في بيان سابق إن شخصا توفي في وقت سابق الأحد، بعد إصابته برصاص قوات الأمن في الصدر، في منطقة الخرطوم بحري.

وارتفع عدد القتلى إلى 117 شخصا، منذ قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم، الاثنين الماضي.

مليشات مدعومة من دولة الامارات تقوم بارتكاب جريمة قتل داخل مسجد للعبادة الإسلامية بدوافع العنصرية وتطهير عرقي في ازارق الضالع جنوب اليمن تستدعي تحقيقاً دولياً واممياً @hrw_ar @AmnestyAR #Yemen pic.twitter.com/NAFj6tFImK — Marian gonماريان جون (@marian2359_gon) June 8, 2019

الخميس، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض إلى 113، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة، بينما قالت وزارة الصحة، الخميس، إن عددهم لا يتجاوز 61 قتيلا.

والإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة.