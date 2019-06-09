الحرمي يكشف عن “عقدة النقص” لدى ابن زايد وسعيه للانتقام من آل سعود: لم ينس هذا الموقف “المذل” بمجلس الأمير نايف

كشف الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، عن الأسباب الحقيقية وراء دعم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومساعدته في الوصول لعرش المملكة، مشيرا إلى أن ابن زايد يستخدم الأمير الطائش وسيلة للانتقام من آل سعود الذين همشوه قديما واعتبروه متطفلا.

وقال “الحرمي” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، إن “ابن زايد” وجد ضالته في محمد بن سلمان للسيطرة على السعودية التي ينظر اليها بن زايد تاريخيا أنها ” العدو “.

وجد محمد بن زايد ضالته في محمد بن سلمان للسيطرة على #السعودية التي ينظر اليها بن زايد تاريخيا أنها " العدو " ..

لم يستطع بن زايد تحقيق ذلك خلال ملوك #السعودية السابقين الذين لم يكن بن زايد يشكّل عندهم أهمية تذكر .. بل ينظرون إليه على أنه " متطفل " ..

⬅️ 1 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2019

وأوضح:”لم يستطع بن زايد تحقيق ذلك خلال ملوك السعودية السابقين الذين لم يكن بن زايد يشكّل عندهم أهمية تذكر، بل ينظرون إليه على أنه متطفل”

وأشار الكاتب القطري إلى حادثة قديمة لم ينساها محمد بن زايد في حضرة أمراء آل سعود، قائلا:”كان الموقف ” مُذلا ” لمحمد بن زايد وهو جاث على ركبتيه في مجلس الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لم ينس هذا الموقف”

كان الموقف " مُذلا " لمحمد بن زايد وهو جاث على ركبتيه في مجلس الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله .. لم ينس هذا الموقف ..

في مجالسه الخاصة كان بن زايد يصف ملوك #السعودية بأوصاف سيئة ومخجلة .. وتسرّب بعض ذلك عبر تقارير نشرت دوليا ..

⬅️ 2 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2019

كما ذكر أن ابن زايد في مجالسه الخاصة كان يصف ملوك السعودية بأوصاف سيئة ومخجلة، وقد تسرّب بعض ذلك عبر تقارير نشرت دوليا.

ونشبت أزمة كبيرة بين الإمارات والسعودية عام 1999، بحسب الحرمي وتدخل أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحلها، حيث زار أبوظبي والتقى الشيخ زايد ثم انتقل إلى الرياض مصطحبا معه حمدان بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك.

من قام بالتوسط لحل الأزمة بين #السعودية و #الامارات التي حدثت في 1999 الأمير الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني أمير دولة #قطر آنذاك الذي زار #ألوظبي والتقى الشيخ زايد الله يرحمه ثم انتقل إلى #الرياض مصطحبا معه حمدان بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك ..

⬅️ 5 pic.twitter.com/do4omygJ8i — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2019

وأكد الحرمي أن الشيخ حمد حينها استطاع أن يحتوي الأزمة بين الرياض و أبوظبي بعد أن التقى الملك فهد بحضور الامير عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان وليا للعهد بالمملكة العربية السعودية، ووصفت الامارات جهود الشيخ حمد بن خليفة بالجهود الخيرة التي أثمرت عن حل الأزمة.

استطاع الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني أن يحتوي الأزمة بين #الرياض و #أبوظبي بعد أن التقى الملك فهد رحمه الله بحضور الامير عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان وليا للعهد بالمملكة العربية #السعودية ..

ووصفت #الامارات جهود الشيخ #حمد_بن_خليفة بالجهود الخيرة التي أثمرت عن حل الأزمة ..

⬅️ 6 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2019

ولفت الكاتب القطري إلى أنه بعد 20 عاما تمكن محمد بن زايد من مفاصل الدولة السعودية بعد أن سيطر على محمد بن سلمان وصعّده لولاية العهد ليصبح قرار الرياض في أبوظبي وليصبح ولي عهد إمارة يقود السعودية الجديدة.

بعد 20 عاما تمكن محمد بن زايد من مفاصل الدولة #السعودية بعد أن سيطر على محمد بن سلمان وصعّده لولاية العهد ليصبح قرار #الرياض في #أبوظبي .. وليصبح ولي عهد إمارة يقود #السعودية_الجديدة ..

⬅️ 7 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2019

واختتم الكاتب القطري تغريداته بالإشارة إلى أن ما توصف بالسعودية العُظمى التي يتحدثون عنها يقودها محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي الذي يعرف السعوديون جميعا – لكنهم لا يستطيعون النطق – أنه يمارس انتقاما تاريخيا من السعودية ويقودها لأمرين، إما أن تكون تابعة كما هو الحال حاليا، أو لتدميرها وتشويه صورتها ومكانتها.

#السعودية_العُظمى التي يتحدثون عنها يقودها محمد بن زايد ولي عهد إمارة #أبوظبي الذي يعرف السعوديون جميعا – لكنهم لا يستطيعون النطق – أنه يمارس انتقاما تاريخيا من #السعودية .. فهو يقودها لأمرين :

إما أن تكون تابعة كما هو الحال حاليا ، أو لتدميرها وتشويه صورتها ومكانتها ..

⬅️ 8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2019

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت أن عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد دشن حملة للعلاقات العامة في واشنطن لتسويق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة، ومنها مقربة من ولي عهد أبو ظبي، إن محمد بن زايد يشعر بحرج أمام السعودية، بعد خلاصة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار التحقيق إلى أن ولي عهد أبو ظبي تدخل في معركة ولاية العهد في السعودية لأنه رأى في الرياض عقبة أمام توسع نفوذ أبو ظبي الإقليمي، وبسبب الخلافات الحدودية بين البلدين.

وهدف حملة بن زايد للعلاقات العامة في واشنطن تلميع صورة الأمير السعودي الشاب وغير المعروف في أمريكا محمد بن سلمان حتى يؤمن له الطريق إلى ولاية العهد.