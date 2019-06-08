“يستخدم الأطفال كوجبة جنسية للاستمتاع بهم”.. أكاديمية أردنية تكشف أسباب “الشذوذ الجنسي” الذي أصاب جورج نادر

علقت الأكاديمية الأردنية، الدكتورة فاطمة الوحش، على مفهوم “الشذوذ الجنسي على الأطفال”، والذي أودى بـ”جورج نادر”، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى السجن في أمريكا، مشيرة إلى أن هذا “الشذوذ” غالباً يكون حول الطفل في سن الطفولة المتوسطة، وليس الطفل الرضيع الذي في مرحلة المهد والرضاعة.

وأضافت الوحش في سلسلة تغريدات متحدثة عن الشذوذ الجنسي لـ”جورج نادر” من الناحية العلمية كما رصدت “وطن”، هذا أمر لا قياسي وجنون #جورج_نادر في حالة استثنائية واتباعه

ندرس مادة علم النفس الجنائي وفيها مساق عن الشذوذ الجنسي وطبعا نتطرق إلى الشذوذ الجنسي على الاطفال وغالبا يكون الحديث حول الطفل في سن الطفولة المتوسطة كحالة دراسية وعلى مضض وليس الطفل الرضيع الذي في مرحلة المهد والرضاعة،،هذا أمر لا قياسي وجنون #جورج_نادر في حالة استثنائية واتباعه — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) ٨ يونيو ٢٠١٩

وأوضحت الوحش أن جريمة “الشذوذ الجنسي” على الأطفال تشمل ثلاثة جرائم متداخلة- حسب قولها- وهي على النحو التالي.

1- غالبا يتبع الاعتداء قتل لان جسم الطفل لا يحتمل!

2- يسبق عملية الاغتصاب خطف الطفل!

3- يمثل الاعتداء الجنسي حالة الاستمتاع من الفاعل وتعذيب للمفعول به في مشهد بالغ الخطورة على المجتمع والكينونة الادمية #جورج_نادر (حالة نادرة)!

جريمة الشذوذ الجنسي عالاطفال تشمل هي ثلاث جرائم متداخلة!

* غالبا يتبع الاعتداء قتل لان جسم الطفل لا يحتمل!

*يسبق عملية الاغتصاب خطف الطفل!

*يمثل الاعتداء الجنسي حالة الاستمتاع من الفاعل وتعذيب للمفعول به في مشهد

بالغ الخطورة على المجتمع والكينونة الادمية #جورج_نادر (حالة نادرة) — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) ٨ يونيو ٢٠١٩

وقالت الاكاديمية الأردنية البارزة إن الطفل يقدم كوجبة جنسية للاستمتاع بها لمن يعانون اصلاً من ضعف جنسي ناتج عن امراض مزمنة أو امراض معدية خطيرة غير قابلة للشفاء، أو لكبار السن لان الطفل لم يصل الى سن النضج الجنسي المدرك والمتفاعل مع الفاعل.

وأشارت إلى أن هذا يمثل حالة من العبودية والتفرد الإجرامي القذر #جورج_نادر جريمة مريبة.

يقدم الطفل كوجبة جنسية للاستمتاع بها لمن يعانون اصلا من ضعف جنسي ناتج عن امراض مزمنة أو امراض معدية خطيرة غير قابلة للشفاء أو لكبار السن لانه الطفل لم يصل الى سن النضج الجنسي المدرك والمتفاعل مع الفاعل وهذا يمثل حالة من العبودية والتفرد الإجرامي القذر #جورج_نادر جريمة مريبة — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) ٨ يونيو ٢٠١٩

وتابعت :” إذا رافق الاغتصاب الجنسي للأطفال تصوير فهذا يعني امرين حتميين (الأول) أن هناك طقوس تعبدية ملازمة، (ثانياً) حالة تسويقية تجارية للزبائن بأكثر من مكان ولهم نفوذ “.

وقالت إنه في كلا الأمرين فإنه يشكل حالة استثنائية لعمل الدولة المضيفة لان هذا الفعل الجرمي يكون له غطاء من قوة وسلطة نافذة #جورج_نادر!

اذا رافق الاغتصاب الجنسي للأطفال تصوير فهذا يعني امرين حتميين،،

الأول أن هناك طقوس تعبدية ملازمة

ثانيا حالة تسويقية تجارية للزبائن بأكثر من مكان ولهم نفوذ

وفي كلا الأمرين فإنه يشكل حالة استثنائية لعمل الدولة المضيفة لان هذا الفعل الجرمي يكون له غطاء من قوة وسلطة نافذة #جورج_نادر — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) ٨ يونيو ٢٠١٩

ورفضت محكمة أمريكية الإفراج المشروط عن جورج نادر ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على خلفية اتهامه بحيازة “مواد إباحية لأطفال”.

وكانت السلطات الأمريكية، أوقفت نادر (60 عاما)، الثلاثاء الماضي، بمطار جون كيندي الدولي بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف نادر الذي كان مستشارا سابقا لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وقدّم محامي نادر طلبا إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف حراسة خاصة، وتسديد كفالة بقيمة مليون دولار لضمان عودته مجددا للمحاكمة حتى يتعافي من جراحة أجراها الشهر الماضي في ألمانيا.

ورفضت المحكمة عرض المحامي، قائلة إن “شروط الإفراج غير متوفرة بالقدر الذي يكفي لضمان سلامة المجتمع”.