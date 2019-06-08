قبل لقاء أمير قطر المرتقب.. ابن زايد يطلب مقابلة ترامب على عجالة وبأي ثمن وضابط إماراتي يكشف التفاصيل

زعم حساب شهير بموقع التواصل تويتر، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يسعى للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا بأي شكل قبل اللقاء المرتقب بين ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الشهر المقبل.

حساب “بدون ظل” ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ والذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، قال إن “ابن زايد” طلب من وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إيجاد حل سريع لترتيب لقاء مع ترامب مقابل أي ثمن.

عاجل

الشيخ محمد بن زايد ، يطلب من سعادة انور

قرقاش ايجاد حل سريع مقابل ذهابه ، الى امريكا ، حتى لو كلف الامر شراء اسلحة بعقود

ضخمة مقابل لقاء الرئيس دونالد ترامب ، جاء

هذا الطلب العاجل بعد انتشار خبر لقاء امير قطر بالرئيس الامريكي الشهر القادم. — بدون ظل (@without__shadow) June 7, 2019

وتابع موضحا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”حتى لو كلف الامر شراء اسلحة بعقود ضخمة مقابل لقاء الرئيس دونالد ترامب”

وأشار الحساب إلى أن هذا الطلب العاجل جاء بعد انتشار خبر لقاء أمير قطر بالرئيس الأمريكي الشهر القادم.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 9 يوليو المقبل.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إن الزيارة تستند إلى الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة وقطر، وإنها ستعزز العلاقات الأمنية والاقتصادية التي وصفها بالعميقة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأميركي وأمير قطر سيناقشان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وفي أبريل 2018 التقى الشيخ تميم في البيت الأبيض الرئيس ترامب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.