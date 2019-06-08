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“شاهد” حريق مروع يتسبب في “كارثة” بالسعودية تزامنا مع انتهاء موسم العمرة.. شبهة جنائية وراء الحادثة

كتب خاص "وطن"
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شب حريق مروع في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف ، وتسبب بكارثة حيث التهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بحي السبيلة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي أن فرق الإنقاذ بمحافظة دومة الجندل تلقت بلاغا صباح اليوم، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتا إلى أنه “تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات”.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود شبهة جنائية في الحادث، مشيدا “بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق.

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين”، متمنيا السلامة للجميع.

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