“شاهد” حريق مروع يتسبب في “كارثة” بالسعودية تزامنا مع انتهاء موسم العمرة.. شبهة جنائية وراء الحادثة

شب حريق مروع في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف السعودية، وتسبب بكارثة حيث التهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بحي السبيلة.

#حريق_نخيل_دومة_الجندل لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/JkdEPQkkyp — محمد الدليان التميمي (@Aml887) June 8, 2019

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي أن فرق الإنقاذ بمحافظة دومة الجندل تلقت بلاغا صباح اليوم، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتا إلى أنه “تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات”.

فيديو

الدفاع المدني بـ دومة الجندل يسيطر على حريق مزارع نشب بثلاثة مواقع في ساعات الصباح الأولى بالمحافظة #حريق_نخيل_دومة_الجندل pic.twitter.com/yI5l47OdMi — خط الأخبار (@news_ln) June 8, 2019

وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود شبهة جنائية في الحادث، مشيدا “بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق.

لابد من محاسبة المتسبب في #حريق_نخيل_دومه_الجندل

كل عام تتكرر هذه الحرائق والفاعل مجهول حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/WDgDZDrqPZ — المصمم ابو يزن التميمي (@fayezsa1402) June 8, 2019

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين”، متمنيا السلامة للجميع.