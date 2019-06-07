“شاهد” فيديو يُظهر تعذيب مدنيين سودانيين عُزّل .. وما خفي أعظم!!

نشرت الصحفية السودانية “رفيدة ياسين”، على حسابها في “تويتر”، فيديو، يُظهر تعذيب نشطاء شاركوا في الاعتصام في الخرطوم.

وعلقت رفيدة ياسين: “هذا بعض ما ينكرونه من انتهاكات بحق المدنيين العُزّل في السودان، وما خفي أعظم”.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الخميس ارتفاع قتلى الفض إلى 113 في مقابل حديث من وزارة الصحة أن العدد وصل 61، لأحداث الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.

وساطة إثيوبيّة

واليوم الجمعة، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بدور الوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.

وتأتي الزيارة عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.

والخميس، قرر الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.

وشددت قوى “الحرية والتغيير”، الخميس، على عدم العودة “إطلاقا” إلى المفاوضات مع المجلس العسكري، متمسكة بطلب تسليم السلطة كاملة للمدنيين.

وتتمسك قوى “الحرية والتغيير” بالعصيان المدني، معتبرة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يمثلان “عائقا أمام بناء الدولة المدنية”.

والأربعاء، أعلن “البرهان” في خطاب متلفز، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية، غداة إعلانه وقف عملية التفاوض مع قوى “الحرية والتغيير”، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة بالبلاد في غضون 9 أشهر.