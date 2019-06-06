وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
الهدهد

وزير الخارجية القطري يكشف تطورات الأزمة الخليجية وهذا ما قاله عن المبادرة الكويتية فقط

كتب وطن
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قال وزير الخارجية القطري الشيخ آل ثاني، إنه “لا يوجد أفق حتى الآن لحل والمبادرة الرئيسية كانت من ”.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، من منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، إن “المنظومة الإقليمية اهتزت بسبب الحصار الذي فرض على ”، وذلك حسب قناة “RT”.

وأشار إلى أن “قطر تجاوزت كافة التحديات التي أوقعها الحصار”، لكنه أكد وجود صعوبات اجتماعية كالعوائل التي شتت وعدم القدرة على الذهاب للأماكن المقدسة في .

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه ، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.

بالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأكد أن “قطر تعزز مشاركتها في هذا المنتدى لأنها ستشارك بصفة “ضيف شرف” في هذا المنتدى في العام 2020، وهي تشارك هذا العام على مستوى عال، مشددا على أن “الحوار مستمر وبناء مع روسيا ونتطلع لتنمية العلاقات معها”.

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