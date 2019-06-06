مستشار قطري يري تفاصيل اللحظات الأولى لحصار قطر وتهديد “حلف الفجار” بغزو الدوحة

روى المستشار القانوني القطري مبارك بن زايد آل شهوان، تفاصيل اللحظات الأولى من الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر في الخامس من يونيو 2017، مشيراً إلى أن الخبر كان صادماً بالنسبة للقطريين، ولم يتوقعوه، خاصة “ممن قال إننا كنا نعتقدهم أخوه وأشقاء لنا، يربطنا بهم اللحم والدم”.

وأضاف آل شهوان في تصريح خاص لـ”وطن”، :” ولكن سرعان ما أختفت هذه الصدمة وأصبحنا أقوى بكثير بعد ما كنا نعتمد عليهم من مبدأ الجماعة”.

وحول التهديدات بغزو قطر بدايات الحصار، قال المستشار القانوني القطري..:” بعد التصعيد الإعلامي والهجوم على موقع وكالة الأنباء وقطع العلاقات بل الحصار الجائر، كنا لا نستبعد التدخل العسكري فاخذنا قرارنا بعدم الاستسلام والمقاومة بما نملك وقرارنا لنا”.

وأوضح آل شهوان أن الإماراتيين “واهمين” في مزاعمهم الذي زعموها خاصة بعد ثبوت تورطهم بالوقوف وراء اختراق وكالة الانباء القطرية “قنا” ونشر أخبار ومزاعم باطلة حول السياسات الخارجية لقطر في محاولة منهم للسيطرة على القرار القطري.

وأشار إلى أن قطر “تعدت” هذه الأزمة وهي بالنسبة لنا درس ولن ننساه ماحيينا وقطر الان أقوى بكثير هاهو ولله الحمد الاقتصاد القطري في تقدم وازدهار وها هو الحلم العربي كأس العالم يقترب بإنجازات المشاريع كالملاعب والبنى التحتية نعم نحن بخير بدونهم كما قال تميم المجد والمعنوية ولله الحمد والمنه تحلق في السماء.

وفي سياق متصل علق المستشار القطري على الذكرى الثانية للحصار التي صادفت أمس الأربعاء قائلاً :” نعم انها ذكرى ولن تنسى نعم سوف يسطر التاريخ غدر الأشقاء وخيانة الجيران وحصار ذوي القربى نعم #قطر أصبحت أقوى واقوى بعد #مرور_سنتين_على_الحصار #ذكرى_حصار_قطر_الخامس_من_يونيو”.