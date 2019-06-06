“شاهد” مأساة بسلطنة عُمان في ثاني أيام العيد وشركة النقل تعلق جميع رحلات خط “مسقط ـ دبي”

أصدرت شركة النقل الوطنية العُمانية قرارا بتعليق جميع رحلات خط “مسقط-دبي” بعد حادث مؤسف تعرضت له إحدى حافلاتها بإمارة دبي.

وقالت الشركة في بيان صادر، اليوم الخميس، إن إحدى حافلاتها المتجهه إلى دبي على خط رقم “201” تعرضت لحادث مؤسف في إمارة دبي، ما أسفر عن مقتل 15 شخص، فضلاً عن 5 إصابات في حالة حرجة.

وفاة 15 شخصا وإصابة 5 اخرين من جنسيات مختلفة في حادث مروي مروع لحافلة #مواصلات العمانية القادمة من #مسقط في مدينة #دبي الاماراتية بعد اصطدامها بلوحة إرشادية، والشركة تعلن تعليقها للرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر، بينما بدأت السلطات الإماراتية تحقيقها في أسباب الحادث. pic.twitter.com/kIsNbF5km9 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) June 6, 2019

وأكدت الشركة، أنها فور تلقيها نبأ الحادث، عملت على متابعة التفاصيل مع الجهات المختصة في إمارة دبي للوقوف على تفاصيل الحادث ومسبباته.

وقررت الشركة، تعليق جميع الرحلات على خط “مسقط – دبي” والعكس، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار أخر، وذلك بعد التنيسق مع هئية الطرق والمواصلات في دبي.