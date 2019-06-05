عبدالرحمن بن حمد
الهدهد

عبد الرحمن بن حمد في ذكرى حصار قطر: شتتوا الأسر المشتركة واستخدموا كل الأسلحة

كتب خاص "وطن"
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علق عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، على الذكرى الثانية لحصار قطر، مشيداً بقيادة بن حمد.

وقال آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن”، :” نجح سيدي الأمير بقيادة البلاد والمضي بها نحو المستقبل بثقة “، مضيفاً :” شتتوا الأسر المشتركة، واستخدموا كل أسلحة الكذب الكبرى في الإعلام، إلا أن كشف كذبهم، رَسخ مصداقية قطر “.

وختم قائلاً :” وإذا أراد الله نشــر فضيلة طُويت..أتاح لها لسان حسود.. لولا اشتعال النار فيما جاورت..ما كان يُعرف طيبُ عَرف العود “.


ويصادف اليوم الخامس من يونيو الذكرى الثانية لحصار قطر، الذي بدأ في 5 يونيو عام 2017 والذي فرضته والإمارات والبحرين ومصر وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة.

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