“كفار قريش” يُشعلون معركة حامية بين أمير سعودي بارز وكاتب قطري وضع “آل سعود” في مأزق

استنفرت تغريدة للكاتب القطري المعروف أحمد السليطي عن الحج وتجارة آل سعود بالمقدسات الإسلامية، الذباب الإلكتروني وأذرع ابن سلمان على رأسهم الأمير السعودي البارز عبدالرحمن بن مساعد.

وشن “بن مساعد” هجوما عنيفا على “السليطي” بعد تغريدته التي علق فيها على تطاول قناة “العربية” السعودية على رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وتحريضها ضده لرفضه الاعتمار تضامنا مع مواطنيه القطريين الممنوعين من الحج والعمرة.

وزعم الأمير السعودي أن أحمد السليطي يكفر آل سعود بهذه التغريدة: “لا ضير من أن تكّفرنا وتقرننا بكفار قريش فعند الله تجتمع الخصوم.

وتابع متطاولا عليه:”ولكن أن تقرن رئيس وزرائك بعثمان رضي الله عنه وأنتم بالنبي ﷺ وصحبه فهذا أمر لا يجيء به إلّا سَليط..ي!”

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لا ضير من أن تكّفرنا وتقرننا بكفار قريش فعند الله تجتمع الخصوم وقد قال ﷺ (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه)ولكن أن تقرن رئيس وزرائك بعثمان رضي الله عنه وأنتم بالنبي ﷺ وصحبه فهذا أمر لا يجيء به إلّا سَليط..ي! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 4, 2019

وكان “السليطي” أعاد قبل يومين تغريد منشور “العربية” التحريضي ضد “آل ثاني” وعلق عليه بالقول:”رفض عثمان بن عفان رضي الله عنه الطواف بالكعبة عندما ذهب الى كفار قريش لينقل لهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم المُطالبة لهم بإحترام المقدسات.”

ورد الكاتب القطري على تطاول عبدالرحمن بن مساعد مجددا، وقال:”أخ عبدالرحمن أرجو أن ترفع مستوى إدراكك لما يتم كتابته في تويتر أو تقرأ مرتين لعلك تُدرك أني ذكرت الحادثة من باب الاسترشاد بالتاريخ وليس من باب التشبيه برسولنا الكريم أو صحابته”

أخ عبدالرحمن أرجو أن ترفع مستوى إدراكك لما يتم كتابته في تويتر أو تقرأ مرتين لعلك تُدرك أني ذكرت الحادثة من باب الاسترشاد بالتاريخ وليس من باب التشبيه برسولنا الكريم أو صحابته ولا أعلم كيف قرنت نفسك بكفار قريش، ربما لشعورك أن ما فعلوه وقتها هو ما تفعلوه أنتم حاليا وهذا أمر مُعيب https://t.co/otawxTifX8 — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) June 4, 2019

وتابع:”ولا أعلم كيف قرنت نفسك بكفار قريش، ربما لشعورك أن ما فعلوه وقتها هو ما تفعلوه أنتم حاليا وهذا أمر مُعيب”

وكانت قناة “العربية” السعودية بثت على حسابها بتويتر منشورا تحريضيا ضد رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، بسبب أنه رفض أن يعتمر وشعبه ممنوع من الحج والعمرة.

ونشرت القناة السعودية ـ بوق الديوان الملكي الإعلامي ـ صور الشيخ عبدالله من مقر إقامته في فندق مطل على الحرم وهو يستقبل الكعبة ورفض الاعتمار في ظل حصار قطر ومنع شعبها من الحج والعمرة.

وزعمت “العربية” أن هناك استهجان شعبي من موقف رئيس الوزراء القطري، وأن حكومة قطر أيضاً حجبت جميع الروابط التي خصصتها السعودية للقطريين الراغبين التسجيل وأداء العمرة.