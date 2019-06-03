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“شاهد” مجزرة القيادة العامة.. قتلى وجرحى خلال فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

كتب خاص "وطن"
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ارتفع عدد قتلى، محاولة أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، إلى (13)، فيما أصيب العشرات بينهم إصابات حرجة.


وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة ، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.


ودعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنيين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى “إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا”.


وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان سابق إن” الثوار المعتصميين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام”.


وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وقال شهود من موقع الاعتصام، إن قوات الأمن السودانية أغلقت الشوارع في مركز العاصمة الخرطوم واقتحمت موقع الاعتصام وسط إطلاق نار، فيما قال نشطاء إن الإطلاق محاولة لتفريق الاحتجاج أمام مبنى وزارة الدفاع.

بالمقابل أقدم المعتصمون على إغلاق الطرقات بالحجارة وعلى إحراق إطارات السيارات في أم درمان بالخرطوم.

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  1. ابو ناصر يقول

    ماحقول يستاهل الشعب السوداني ولكن اقول / ماهذا الغباء المنقطع النظير لقد شاهد السودانيين ثورة مصر واعتصام رابعة وماحل بهم شاهدو السيسي وهو يستعين بالسعوديه والامارات وشاهد السودانيين حمتدي وبرهان وهم يتجولون في السعوديه والامارات ……
    ثم يخرجون ويعتصمون امام مقر الجيش …..ويهتفون سلميه سلميه …..هيا اشبعو رسلميه ….
    العسكر الفجرة لا يعرفون رمضان ولايعترفون بالدين ولا يعترفون الا بسادتهم …
    اي ثورة تعتمد السلمية فمصيرها الهلاك في الوطن العربي …
    واي شعب ينادي بالسلميه ….فيستاهل الابادة …
    إما ان تثورو ثورة رجال …وإما اعتمدو السلميه والخنوع والذل والدعس بالجزم والفقر والتشرد وانتم تهللون للطغاة وتمتدحونهم شعرا ونثرا …بل وتنبطحون لهم ولرغباتهم حتي لو جلد ظهرك ونهب مالك وانتهك عرضك وشرفك كما يحصل لاخواننا السلميين في الخليج .

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