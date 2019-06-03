“شاهد” مجزرة القيادة العامة.. قتلى وجرحى خلال فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

ارتفع عدد قتلى، محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، إلى (13)، فيما أصيب العشرات بينهم إصابات حرجة.



وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.



ودعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنيين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى “إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا”.

ندعو الثوار في كل احياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا.#مجزره_القياده_العامه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٣ يونيو ٢٠١٩

حميدتي رفض طلب البشير لقتل ثلثي الشعب، عشان يعملها بنفسو#مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/q6fcsBVBfm — 🌐 محمد||Mõhămměd (@mansi2018) ٣ يونيو ٢٠١٩



وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان سابق إن” الثوار المعتصميين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام”.

الأن حسبي الله ونعم الوكيل #مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/TGBPVDCJlc — Aabda Farid (@AabdaFarid) ٣ يونيو ٢٠١٩



وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وقال شهود من موقع الاعتصام، إن قوات الأمن السودانية أغلقت الشوارع في مركز العاصمة الخرطوم واقتحمت موقع الاعتصام وسط إطلاق نار، فيما قال نشطاء إن الإطلاق محاولة لتفريق الاحتجاج أمام مبنى وزارة الدفاع.

بالمقابل أقدم المعتصمون على إغلاق الطرقات بالحجارة وعلى إحراق إطارات السيارات في أم درمان بالخرطوم.