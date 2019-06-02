قناة “العربية” تُحرض على رئيس وزراء قطر لرفضه الاعتمار وشعبه ممنوع

بثت قناة “العربية” السعودية على حسابها بتويتر منشورا تحريضيا ضد رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، بسبب أنه رفض أن يعتمر وشعبه ممنوع من الحج والعمرة.
ونشرت القناة السعودية ـ بوق الديوان الملكي الإعلامي ـ صور الشيخ عبدالله من مقر إقامته في فندق مطل على الحرم وهو يستقبل الكعبة ورفض الاعتمار في ظل حصار قطر ومنع شعبها من الحج والعمرة.
وزعمت “العربية” أن هناك استهجان شعبي من موقف رئيس الوزراء القطري، وأن حكومة قطر أيضاً حجبت جميع الروابط التي خصصتها السعودية للقطريين الراغبين التسجيل وأداء العمرة.
وشن ناشطون هجوما عنيفا على القناة السعودية مستنكرين صبيانيتها وعدم مهنيتها في الطرح.
معظم التعليقات هاجم “العربية” واعتبرت أن رئيس الوزراء القطري حين يرفص أن يعتمر وشعبه ممنوع من العمرة فهذا “تصرف رجولي”.
وكتب آخر:”صدق من قال ان شعاركم العبرية ان تكذب اكثر وانا ازيدها من يلطم اكثر، نابحوا الليل والنهار ما غير نضحك على تحليلاتكم”
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، رفض أن يعتمر.
وحسب وكالة “عمون” الأردنية، فقد “رفض رئيس وزراء قطر، الذي ترأس وفد بلاده إلى القمم الخليجية العربية الإسلامية في مكة، أن يعتمر بدعوى أن الشعب ممنوع من الحج والعمرة”.
بدوره، أثني الإعلامي القطري جابر الحرمي، على موقف رئيس وزراء قطر، وقال إنه “موقف يؤكد صلابة الجبهة الداخلية، وأن الجميع على قلب رجل واحد”
وشارك آل ثاني، في قمم مكة الثلاث المنعقدة بالسعودية، مترأسا وفد بلاده بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.
وشهدت مكة المكرمة الأيام الماضية انعقاد القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.
وذكرت “قنا” أن رئيس الوزراء القطري لقاءات ثنائية مع عدة مسؤولين عرب على هامش القمة في مكة؛ على رأسهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح؛ ومستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد.
كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ والرئيس الصومالي الرئيس محمد عبدالله فرماجو؛ ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو؛ ورئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي.
ولم تذكر الوكالة القطرية أن آل ثاني التقى أي مسؤول سعودي أو إماراتي أو بحريني أو مصري على هامش قمم مكة.
شخصيا أعتبر العمرة تحت وصاية دولة آل سعود حرام…ورفض أداءها هو عين الصواب….