قناة “العربية” تُحرض على رئيس وزراء قطر لرفضه الاعتمار وشعبه ممنوع

بثت قناة “العربية” السعودية على حسابها بتويتر منشورا تحريضيا ضد رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، بسبب أنه رفض أن يعتمر وشعبه ممنوع من الحج والعمرة.

ونشرت القناة السعودية ـ بوق الديوان الملكي الإعلامي ـ صور الشيخ عبدالله من مقر إقامته في فندق مطل على الحرم وهو يستقبل الكعبة ورفض الاعتمار في ظل حصار قطر ومنع شعبها من الحج والعمرة.

استهجان شعبي لموقف رئيس وفد #قطر لـ #قمم_مكة الذي عرض صوره واقفاً امام الكعبة ومعلناً رفضه أداء العمرة. حكومة قطر أيضاً حجبت جميع الروابط التي خصصتها السعودية للقطريين الراغبين التسجيل وأداء العمرة pic.twitter.com/wwAmfpvRsl — العربية (@AlArabiya) June 2, 2019

وزعمت “العربية” أن هناك استهجان شعبي من موقف رئيس الوزراء القطري، وأن حكومة قطر أيضاً حجبت جميع الروابط التي خصصتها السعودية للقطريين الراغبين التسجيل وأداء العمرة.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على القناة السعودية مستنكرين صبيانيتها وعدم مهنيتها في الطرح.

معظم التعليقات هاجم “العربية” واعتبرت أن رئيس الوزراء القطري حين يرفص أن يعتمر وشعبه ممنوع من العمرة فهذا “تصرف رجولي”.

لا يعتمر وشعبه ممنوع من العمره ..



تصرف رجولي 👍🏼👍🏼 — بوناصر (@mowaten441) June 2, 2019

كيف يعتمر و بقية شعبه ممنوعون من العمرة …. انا اعتبره موقفا رجوليا اشكره عليه. — haoua karim (@haouakarim2) June 2, 2019

وكتب آخر:”صدق من قال ان شعاركم العبرية ان تكذب اكثر وانا ازيدها من يلطم اكثر، نابحوا الليل والنهار ما غير نضحك على تحليلاتكم”

صدق من قال ان شعاركم العبرية ان تكذب اكثر وانا ازيدها من يلطم اكثر



نابحوا الليل والنهار ما غير نضحك على تحليلاتكم — وسم قطر (@WasmQatar1) June 2, 2019

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، رفض أن يعتمر.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية، فقد “رفض رئيس وزراء قطر، الذي ترأس وفد بلاده إلى القمم الخليجية العربية الإسلامية في مكة، أن يعتمر بدعوى أن الشعب ممنوع من الحج والعمرة”.

بدوره، أثني الإعلامي القطري جابر الحرمي، على موقف رئيس وزراء قطر، وقال إنه “موقف يؤكد صلابة الجبهة الداخلية، وأن الجميع على قلب رجل واحد”

وشارك آل ثاني، في قمم مكة الثلاث المنعقدة بالسعودية، مترأسا وفد بلاده بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.

وشهدت مكة المكرمة الأيام الماضية انعقاد القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

وذكرت “قنا” أن رئيس الوزراء القطري لقاءات ثنائية مع عدة مسؤولين عرب على هامش القمة في مكة؛ على رأسهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح؛ ومستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد.

كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ والرئيس الصومالي الرئيس محمد عبدالله فرماجو؛ ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو؛ ورئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي.

ولم تذكر الوكالة القطرية أن آل ثاني التقى أي مسؤول سعودي أو إماراتي أو بحريني أو مصري على هامش قمم مكة.