“شاهد” إسقاط طائرة إماراتية من دون طيار جنوب طرابلس .. ومقتل ضابط كبير بقوات حفتر

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية بالمنطقة العسكرية الغربية طائرة إماراتية من دون طيار جنوب طرابلس.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي حطاما لطائرات استطلاع، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية أنها صنعت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان مراسل الجزيرة في العاصمة قد نقل عن مصادر ميدانية قولها إن قوات حكومة الوفاق هاجمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في محاور عدة، منها المطار والسواني جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قائد في قوات الوفاق إن قواته تقدمت واستولت على آليات من قوات حفتر.

من جهته، قال الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو إن قوات الوفاق تحركت في محاور اليرموك والرملة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية والسواني جنوبي طرابلس في تنسيق محكم، ومشطت مناطق واسعة دمرت فيها مدرعة إماراتية وآليات لقوات حفتر واستحوذت على أخرى.

وفي تطور آخر، أعلنت وسائل إعلام ليبية مقربة من اللواء حفتر مقتل خالد نجم الترهوني الضابط بنظام القذافي السابق بمحور خلة الفرجان جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت تلك الوسائل أن الترهوني لقي حتفه في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق الوطني.

وأفادت بأن الترهوني كان رفيقا للمعتصم نجل العقيد الراحل معمر القذافي في جبهة البريقة عام 2011.



