“شاهد” خالِف تُعرف .. ابن زايد يُثير سخرية واسعة بسبب مخالفته البروتوكول في القمة الخليجية

أثار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، سخريةً واسعةً منه على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب مخالفته البروتوكول المتعارف عليه، خلال التقاط صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول الخليجية المشاركين في قمة مكة، مساء الخميس.

ونشرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الصورة وعلّقت عليها ساخرة: “بشت أبيض في الليل؟ آخر من يفقه في البرتوكول. مخالف في كل شي هذا الكائن الغريب! حتى في الدين وفي العقيدة متبني عقيدة بروحها مخالفة لكل ما هو إسلامي . . إلى الآن ما عرفنا اسمها “.

بشت أبيض في الليل😂

آخر من يفقه في البرتوكول😂

مخالف في كل شي هذا الكائن الغريب!

حتى في الدين وفي العقيدة متبني عقيدة بروحها مخالفة لكل ما هو إسلامي . . إلى الآن ما عرفنا اسمها 😅#مبز #قمة_مكة pic.twitter.com/hQMnVZA99y — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 30, 2019

كما نشرت الشيخة القطرية قائمة أصدرتها حكومة ابوظبي تتضمن تعليماتٍ بشأن ارتداء “البشت” أو العباءة في الأعياد والمناسبات، ما يشير إلى مخالفة ابن زايد لتلك التعليمات المتعارف عليها.

واختتمت القمتان الخليجية والعربية، مساء الخميس، دون التطرق الى حصار قطر.

واكتفى البيانان الختاميان بسلسلةٍ من الإدانات لإيران والحوثيين، فيما سجل العراق اعتراضه على صياغة البيان الختامي للقمة العربية، مؤكداً أنه لم يشترك في صياغته.