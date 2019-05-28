“شاهد” سودانيون غاضبون يحتجزون طائرة سعودية بمطار في الخرطوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسودانيين يعترضون طائرة تابعة للخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، في مطار بورتسودان، في العاصمة الخرطوم.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، تجمهر عدد من المواطنين السودانيين أمام الطائرة السعودية، ومنعها من الإقلاع اعتراضا على تدخل السعودية في شؤون السودان ومحاولة سطو ابن سلمان على ثورة الشعب عبر استخدام العسكر.

وأجرى الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الجمعة، الماضية زيارة مريبة للسعودية أثارت جدلا واسعا التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي أول رد فعل له على الزيارة، اعتبر تحالف قوى الحرية والتغيير المتزعم للحراك السوداني أن زيارة حميدتي للسعودية مؤشر على أن المجلس العسكري الانتقالي يتمدد في صلاحياته وسلطاته ويفتح أبوابا للتدخل الخارجي في الثورة.

من جانبه لم يجد الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ، ما يعلق به على المشهد فسارع كعادته لاستدعاء التهم المغلفة والجاهزة نحو قطر وربطها بأي مصيبة أو كارثة تخص المملكة.

ودون في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”دويلة قطر القزمة وراء تعطيل حركة الطائرات في مطار الخرطوم”

https://twitter.com/alshaikhmhmd/status/1133434463193579520

وأعلنت مجموعة من الطيارين السودانيين، إضرابا أمس الاثنين، اعتراضا على ما أسمته “مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين”.

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام سودانية ومواطنون، اليوم الثلاثاء، أن حركة الطيران المحلي والدولي تنساب بشكل عادي في مطار الخرطوم الدولي، مع بدء تنفيذ قوى الحرية والتغيير إضرابها العام.