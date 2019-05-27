“شاهد” فتوى جديدة للداعية عادل الكلباني تفجر غضب السعوديين: عزل النساء عن الرجال بالصلاة “بدعة”

عاد الداعية السعودي عادل الكلباني المقرب من الديوان الملكي، لإثارة الجدل من جديد بين السعوديين بفتاويه التي يرى ناشطون أنه يتعمد بها مغازلة النظام وطرحها بأسلوب يرضي سياسة ولي العهد حتى لو كانت الفتوى صحيحة.
وخرج “الكلباني” في أحدث ظهور يفتي بأن عزل النساء بالمسجد في مكان مستقل عن الرجال “بدعة” وأن هذا الأمر لم يكن موجودا على عهد النبي.
وقال:”للاسف الشديد في المسجد النساء كأنهن في ممسك معزولات تماما عن الرجال لا يرونهم ولا يسمعونهم إلا عبر الميكروفونات ولو انقطع الصوت ما سمعوا الصلاة”
وتابع أنه في زمن النبي والصحابة وهم أشد الناس غيرة وحمية وأشدهم خشية لله وخشية منه مع ذلك كانوا الرجال يصلون في المقدمة والنساء في مؤخرة المسجد بدون ساتر بدون حتى ستارة.
وتسببت فتوى “الكلباني” في جدلا واسعا بين متابعيه الذين تباينت ردودهم، وهاجمه أحدهم متهما إياه بمنافقة النظام:”فتوة تفصيل على المقاس ، ليش ما تريح نفسك وتفتي بجواز اختلاط النساء والرجال اثناء الصلاة وأيضاً صلاة الجمعة والعيد”
وبين آخر جهله ومداهنته في الفتوى:”حديثك عن الحواجز غير دقيق أبداً وليتكَ تأكّدت.. التعميد المُعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد هو كالتالي:١/ أن تكون الحواجز خشبية.. على شكل (مشربيات) أي خشب ذو فتحات متجهة للأسفل.”
وتابع:”٢/ يمكن من خلاله وهم يُصلون رؤية النساء للرجال لا العكس وسماع الصوت مباشرة في حال انقطع الصوت”
وبين نفس الناشط أن “الكلباني” إذا كان حريصا على الخير للنساء فعلا، فكان من الممكن مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية والتأكد من تنظيمها وتعميمها ومطالبتها بتفعيل هذا الشيء.
وسخر ثالث:”فتوه على حسب طلب الكوچ💰، وقبل قال الاغاني حلال ، اذا تبي تكون من اصحاب الجنه دق علي”
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام مقطعا مصورا، وضع الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني المقرب من النظام في موقف محرج.
المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر مسجد “المحيسن” بالرياض خاوي على عروشه في صلاة القيام برمضان، ولا يوجد خلفه إلا صفوف قليلة بعد أن كان مسجده يعج بالمصلين قديما في رمضان.
وتوالت تعليقات النشطاء على المقطع مهاجمين عادل الكلباني، ورأى البعض أنه باع نفسه فهجره الناس.. حسب وصفهم.
وفاجأ الداعية السعودي عادل الكلباني مؤخرا متابعيه بتأييد النظام السعودي القمعي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي اعتقل زملائه الدعاة والعلماء ولم ينكر عليه بكلمة بل خصص برنامج يروج فيه لرؤية ولي العهد وما وصفه بالدين الوسطي بعيدا عن التطرف والتشدد.