“شاهد” فتوى جديدة للداعية عادل الكلباني تفجر غضب السعوديين: عزل النساء عن الرجال بالصلاة “بدعة”

عاد الداعية السعودي عادل الكلباني المقرب من الديوان الملكي، لإثارة الجدل من جديد بين السعوديين بفتاويه التي يرى ناشطون أنه يتعمد بها مغازلة النظام وطرحها بأسلوب يرضي سياسة ولي العهد حتى لو كانت الفتوى صحيحة.

وخرج “الكلباني” في أحدث ظهور يفتي بأن عزل النساء بالمسجد في مكان مستقل عن الرجال “بدعة” وأن هذا الأمر لم يكن موجودا على عهد النبي.

وقال:”للاسف الشديد في المسجد النساء كأنهن في ممسك معزولات تماما عن الرجال لا يرونهم ولا يسمعونهم إلا عبر الميكروفونات ولو انقطع الصوت ما سمعوا الصلاة”

https://twitter.com/araaaatv/status/1133043238066167808

وتابع أنه في زمن النبي والصحابة وهم أشد الناس غيرة وحمية وأشدهم خشية لله وخشية منه مع ذلك كانوا الرجال يصلون في المقدمة والنساء في مؤخرة المسجد بدون ساتر بدون حتى ستارة.

هل كان في مسجد رسول الله ﷺ في زمنه أو أصحابه ساتر بين الرحال والنساء؟ — عادل الكلباني (@abuabdelelah) May 27, 2019

وتسببت فتوى “الكلباني” في جدلا واسعا بين متابعيه الذين تباينت ردودهم، وهاجمه أحدهم متهما إياه بمنافقة النظام:”فتوة تفصيل على المقاس ، ليش ما تريح نفسك وتفتي بجواز اختلاط النساء والرجال اثناء الصلاة وأيضاً صلاة الجمعة والعيد”

فتوة تفصيل على المقاس ، ليش ما تريح نفسك وتفتي بجواز اختلاط النساء والرجال اثناء الصلاة وأيضاً صلاة الجمعة والعيد — mohammad (@seelawy31) May 27, 2019

وبين آخر جهله ومداهنته في الفتوى:”حديثك عن الحواجز غير دقيق أبداً وليتكَ تأكّدت.. التعميد المُعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد هو كالتالي:١/ أن تكون الحواجز خشبية.. على شكل (مشربيات) أي خشب ذو فتحات متجهة للأسفل.”

وتابع:”٢/ يمكن من خلاله وهم يُصلون رؤية النساء للرجال لا العكس وسماع الصوت مباشرة في حال انقطع الصوت”

حديثك عن الحواجز غير دقيق أبداً

وليتكَ تأكّدت..

التعميد المُعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد هو كالتالي:

١/ أن تكون الحواجز خشبية..

على شكل (مشربيات) أي خشب ذو فتحات متجهة للأسفل.



٢/ يمكن من خلاله وهم يُصلون رؤية النساء للرجال لا العكس وسماع الصوت مباشرة في حال انقطع الصوت — علي إبراهيم العقل (@aalaggl) May 27, 2019

وبين نفس الناشط أن “الكلباني” إذا كان حريصا على الخير للنساء فعلا، فكان من الممكن مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية والتأكد من تنظيمها وتعميمها ومطالبتها بتفعيل هذا الشيء.

إنْ كنت حريصاً على الخير للنساء..

فكان من الممكن مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية والتأكد من تنظيمها وتعميمها..

ومطالبتها بتفعيل هذا الشيء..

( قد تكون بعض المساجد لا تُطبق هذا الشيء جهلاً بالأنظمة )



فالأصح المطالبة بتفعيل القرارات وتعديل الحواجز الحالية.. — علي إبراهيم العقل (@aalaggl) May 27, 2019

وسخر ثالث:”فتوه على حسب طلب الكوچ💰، وقبل قال الاغاني حلال ، اذا تبي تكون من اصحاب الجنه دق علي”

فتوه ع حسب طلب الكوچ💰، وقبل قال الاغاني حلال ، اذا تبي تكون من اصحاب الجنه دق عليه💰 — 𖤐🇰🇼 (@OMAR_KUNIV) May 27, 2019

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام مقطعا مصورا، وضع الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني المقرب من النظام في موقف محرج.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر مسجد “المحيسن” بالرياض خاوي على عروشه في صلاة القيام برمضان، ولا يوجد خلفه إلا صفوف قليلة بعد أن كان مسجده يعج بالمصلين قديما في رمضان.

وتوالت تعليقات النشطاء على المقطع مهاجمين عادل الكلباني، ورأى البعض أنه باع نفسه فهجره الناس.. حسب وصفهم.

وفاجأ الداعية السعودي عادل الكلباني مؤخرا متابعيه بتأييد النظام السعودي القمعي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي اعتقل زملائه الدعاة والعلماء ولم ينكر عليه بكلمة بل خصص برنامج يروج فيه لرؤية ولي العهد وما وصفه بالدين الوسطي بعيدا عن التطرف والتشدد.