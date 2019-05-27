زيارة مسؤول إيراني بارز لـ”عُمان وقطر والكويت” تقض مضاجع حكام الإمارات وتدفع مستشار ابن زايد للتعليق

يبدو أن الزيارة الخارجية التي بدأها عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وسافر إلى الكويت اليوم قادما من سلطنة عُمان – في إطار جولة خليجية ستشمل قطر- أيضا للتباحث بشأن الأزمة الحالية بالمنطقة، قد أرقت حكام الإمارات بشدة ودفع ابن زايد بأبواقه لشيطنتها.

مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، هاجم هذه الجولة ووصفها بـ”الخبيثة”.

وقال في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) مهاجما “عراقجي”:”هذا المسؤول الإيراني يقوم حاليا بجولة خبيثة تشمل عمان والكويت وقطر هدفها تعميق الفجوة بين دول الخليج العربي”

هذا المسؤول الإيراني يقوم حاليا بجولة خبيثة تشمل عمان والكويت وقطر هدفها تعميق الفجوة بين دول الخليج العربي وما لا تدركه ايران انه مهما اختلفت وتباعدت دول صقور وحمائم الخليج العربي فهي متفقة على بند استراتيجي واحد ان إيران جار صعب ووجع رأس مستديم وخطر على أمن واستقرار المنطقة pic.twitter.com/Mue9gpYTy2 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 26, 2019

وتابع:”ما لا تدركه ايران انه مهما اختلفت وتباعدت دول صقور وحمائم الخليج العربي فهي متفقة على بند استراتيجي واحد ان إيران جار صعب ووجع رأس مستديم وخطر على أمن واستقرار المنطقة”

ويتوقع -وفقا لوكالة الأناضول- أن يعقد عراقجي اليوم، الاثنين، مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية -في عددها الصادر اليوم عن مصادر مطلعة- قولها إن الرسالة التي يحملها عراقجي تتضمن تطمينات لدول الخليج بعد حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

كما نقلت عن مصدر مقرب من (وزير الخارجية الإيراني جواد) ظريف أن التحركات الأخيرة للخارجية الإيرانية -ومنها جولة ظريف إلى باكستان والعراق وجولة عراقجي إلى عُمان والكويت وقطر- تأتي في إطار مشروع جديد يتمحور حول توقيع اتفاقيات صداقة وعدم اعتداء مع دول الجوار.

وأوضح المصدر أن “مشروع ظريف يتضمن تقديم ضمانات متبادلة لعدم قيام دول المنطقة بأي تحرك عدائي -إن كان عسكريا أو أمنيا أو سياسيا- ضد بعضها، ومنع أي تحركات إرهابية أو إعلامية أو سياسية أو عدائية من طرف ثالث يمكن أن تهدد أمن باقي الدول الموقعة”.

وذكر أن ظريف طرح الأمر مع الجانب الباكستاني والعراقي، وسيطرحه عراقجي مع مسؤولي الكويت وقطر وعُمان، مؤكدا أن الإيرانيين يأملون أن توافق دول الجوار على هذا المشروع الذي من الممكن أن يتوسع ليشمل السعودية والإمارات والبحرين.