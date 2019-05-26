“شاهد” “سكاي نيوز” عربية تحولت إلى “مسخرة” تويتر بعد هذا التقرير عن رعي الإبل في قطر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة، من قناة “سكاي نيوز” عربية، التي خرجت بتخريجة جديدة ضمن سياستها الممنهجة لمهاجمة قطر عبر المزاعم والأكاذيب التي تتناسب مع ما تطرحه من غثاء على شاشتها المضللة.

هذه المرة استضافت القناة الإماراتية الموجهة من داخل قصر ابن زايد، مواطن خليجي من أصحاب الإبل للحديث حول منع قطر لأصحاب الإبل القطريين من الرعي المحميات بينما تسمح لملاك الحلال “الابل” من الإسرائيليين والإيرانيين بذلك، حسب زعم القناة.

الضيف توهق بالسؤال الغبي



المذيع :رأيك بمنع الرعي لحلال القطري،والسماح للاجانب؟



الضيف:!!!؟؟



الحين الاسرائليين والايرانيين عندهم ابل؟



قطر خلتهم يقلبون "Sky New” لـ"قناة الصحراء" pic.twitter.com/PArms7yChF — خالد بن حامد (@Khalidalhababiq) May 25, 2019

السؤال الذي أحرج الضيف لأنه لم يتوقعه ولعلمه بأنه لا يوجد ملاك إسرائيليين وإيرانيين للإبل في قطر، وتلكأ الضيف ثم أجاب بالقول إنه لم يرى ولا يدري بأن هناك صاحب حلال تم حجره من الرعي في المحميات.

لكن الإجابة لم ترضي مقدم البرنامج ولا من أعده ولا من يريد أن يوجهه نحو الهجوم على قطر، فعاود طرح السؤال عليه بشكل صريح ليردد الضيف وارائه مرتبكا:”نعم قطر تسمح لأجانب بالرعي في محمياتها ومنهم حتى إيرانيين وإسرائيليين، حتى أن عزمي بشارة يرعى الإبل ويعطى مطلق الحرية لترك إبله ترعى وتصل للشوارع”

الحديث الذي تسبب في سخرية واسعة من القناة الإماراتية التي أصبحت “مسخرة” حتى أن أكاذيبها ومزاعمها ضد قطر واهنة مضحكة.

الشيخة القطرية مريم آل ثاني، سخرت من البرنامج والقناة الإماراتية بقولها:”أتمنى أن يكون هذا المقطع فاصل كوميدي أو كاميرا خفية! مستحيل حد يستوعب أن هذه المقابلة “جادة” وأذيعت بالفعل!”

أتمنى أن يكون هذا المقطع فاصل كوميدي أو كاميرا خفية!

مستحيل حد يستوعب أن هذه المقابلة "جادة" وأذيعت بالفعل!

ما جرى في اللقاء👇🏻

-عزمي بشارة يرعى الإبل ويعطى مطلق الحرية لترك إبله ترعى وتصل للشوارع!😂

-الإسرائيليين والإيرانيين في #قطر لهم مطلق الحرية في رعي الإبل والمنع للقطريين! pic.twitter.com/lJMdtxaRF5 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 25, 2019

وقال أحد النشطاء:” نفس الضيف يقول منعو من ماشفتهم منعو احد، وبعد اصرار المذيع انه يوافقه الراي قاله اي صحيح في ناس ممنوعين وفي ناس غير قطريين

والله العظيم انهم مفضوحين امام شعوبهم قبل شعبنا في قطر”

هههههه

نفس الضيف يقول منعو من ماشفتهم منعو احد

وبعد اصرار المذيع انه يوافقه الراي قاله اي صحيح في ناس ممنوعين وفي ناس غير قطريين

والله العظيم انهم مفضوحين امام شعوبهم قبل شعبنا في قطر ومصخرينهم 🤣🤣 — عبدالله العنزي (@ALENAZI_ABDULLA) May 26, 2019

ودون آخر:”والله قمة الغباء الضيف مصدوم من السؤال والمذيع مصدوم من الجواب، هبل السعودية العظمى أو العظم”

والله قمه الغباء الضيف مصدوم من السؤال والمذيع مصدوم من الجواب هبل السعوديه العظما أو العظم — abdulrahman (@abdurahen) May 26, 2019

واستنكرت ناشطة فشل الإعلام الإماراتي حتى في الكذب:”لا ناقة لي ولا جمل

حدث العاقل ايران و اسرائيل يدورون مراعي في قطر وين راحت طبيعة بلاد فارس ولا بلاد الشام”

لا ناقة لي ولا جمل

حدث العاقل ايران و اسرائيل يدورون مراعي في قطر وين راحت طبيعة بلاد فارس ولا بلاد الشام 🧐 — meteb (@MetebLooJ) May 25, 2019

ومنذ الأزمة بدا أن تهاوي إعلام دول الحصار نحو القاع ليس مستغربا في ظل المراهقات السياسية والدبلوماسية والإعلامية التي أصبحت سمة من سمات أبوظبي والرياض اللتين تبذلان جهودا فاشلة وتهدران أموال شعوبهم لشيطنة قطر دون جدوى.