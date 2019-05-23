معمر القذافي
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“شاهد” فيديو نادر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.. كما لم يره أحد من قبل!

كتب وطن
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تداول ليبيون، فيديو للزعيم الراحل ، يظهر فيه مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا.

وكتب أحد النشطاء تعليقا على الشريط: “القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه!”، فيما أوضح آخر أن التسجيل المصور قديم ويظهر فيه الزعيم الليبي الراحل وأنجاله الساعدي والمعتصم وهانيبال وهم فتيان، وابنته بالتبني هناء، وهي طفلة صغيرة.

وقتل القذافي في 20 أكتوبر 2011، خلال محاولته الهروب من مدينة بعد اشتباكات عنيفة بين قواته وثوار ليبيا الذين حاصروا المدينة، الا أن طائرات التحالف الدولي استهدفت موكبه مما أدى إلى إصابته ومقتل وزير دفاعه والعشرات من المرافقين الذين كانوا مدججين بالسلاح.

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