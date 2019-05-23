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“شاهد” عبد الله العذبة: قطر صخرة الدفاع الأولى لحماية سلطنة عُمان.. وابن زايد “ذكي” جداً استطاع ان يخترق السعودية

كتب وطن
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قال الاعلامي القطري، عبد الله العذبة، رئيس تحرير جريدة “العرب” القطرية، إن المملكة العربية أصبحت الآن أمام الرأي العام العربي دولة الغدر، حيث تلتقيك بابتسامة، وتجهّز الخنجر لطعنك تحت قيادة إمارة أبوظبي.

وأضاف العذبة -خلال لقائه عبر برنامج “الحقيقة” بتلفزيون - أن محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي نجح في السيطرة على السعودية ومصر.

وأشار إلى أن دول الحصار لديها مشكلة مع أي دولة مستقلة استقلالاً حقيقياً، حتى لو كان هذا الأمر لا يضرهم في شيء، لافتاً إلى أن قطر كانت صخرة الدفاع الأولى لحماية من المؤامرة الكبرى التي خطط لها محمد بن زايد بالتجسس عدة مرات على ، ومحاولة قلب نظام الحكم هناك، التي كشف عنها في عام 2011.

وقال إنه ما زال يُكشف عن خلايا تجسسية لأبوظبي في عمان، وعدة دول، مضيفاً: «سوف نكتشف بعد عدة سنوات بأن محمد بن زايد زرع عملاء وخلايا داخل الديوان الملكي السعودي، وأن هذا الاختراق سوف يتضح للجميع لكن بعد فوات الأوان».

وقال الاعلامي القطري ” نختلف أو نتفق مع ابن زايد لكنه رجل ذكي، ولديه مستشارون أذكياء، استطاعوا أن يخترقوا السعودية، وأن يجعلوا هذه الدولة الكبيرة حجماً والكبيرة بمؤسساتها الإعلامية تابعة لمساحة صغيرة، وهذا انتصار يحسب لابن زايد”، مؤكداً أنه فشل في اليمن وليبيا، ولم يستطع إخضاع دولة قطر.

وأوضح العذبة أن قادة دول الحصار الجائر استفادوا من هذه الأزمة المفتعلة بأن الدول لا تقاس لا بالمساحات ولا بعدد السكان، مضيفاً أن الكل يعلم أن هذه الدول لم تكسب أي شيء، وكل الحملة التي بنيت قبل قرابة عامين كانت على أسس باطلة، وما بني على باطل فهو ميت، لافتاً إلى أن قطر جاهزة للحصار عشرين سنة.

وأشار إلى أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي دمر بلاده، وأفقدها مكانتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي كانت عليها قبل حصار قطر، بالإضافة إلى غزو اليمن.

وأوضح رئيس التحرير أن مجلس التعاون الخليجي تم تفكيكه، وأصبحنا نرى اليوم مواقف مختلفة لبعض دوله، فسلطنة عمان لا تريد الحرب في المنطقة، وكذلك قطر، كما تسعى الكويت إلى أن يكون الحوار هو الحل لجميع الخلافات.

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