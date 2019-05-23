جابر الحرمي
Videoالهدهد

“شاهد” جابر الحرمي: كانت هناك خطة لغزو حقيقي لتركيع قطر.. وهذه قصة تصريحات الأمير تميم “الملفقة”

كتب خاص "وطن"
0

قال الكاتب والإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، إنه كان هناك توجها حقيقيا لغزو عسكري من دول الحصار ضد قطر في يونيو 2017.

وقال “الحرمي” في لقاء على قناة “الجزيرة” تزامنا مع ذكرى اختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا”:”كانوا يخططون لغزو قطر والاستيلاء على مقدرات وثروات الشعب القطري لتسديد فواتير العبث الذي تقوم به والإمارات”

وأوضح الكاتب القطري أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد سبق أن أكد هذه المعلومات، وقال يكفي لوساطتنا أنها أوقفت عملا عسكريا كان يتم الاعداد له”

ولفت أيضا إلى أن ما يثبت هذا الكلام ويؤكده هو أن الشروط التيي طالبت بها دول الحصار لم تأتي إلا بعد 18 يوما وفشل الخطة التي كانت معدة للغزو.

وشدد “الحرمي” على أن اختراق وكالة الأنباء القطرية قبل عامين كان الشرارة للحصار وكان مرتبا ومعدا له مسبقا.

وذكر أيضا أن قطر انتقلت من مرحلة احتواء تداعيات الحصار إلى رسم مستقبل جديد وإقامة تحالفات وشراكات مختلفة.

قد يعجبك ايضا
تقارير

“شاهد” لحظة استهداف الحوثيين لمطار أبوظبي وتحويل حافلة لنقل الإمدادات إلى…

غير مصنف

جمال ريان يرد على هذيان “إم بي سي” ويستفز الذباب الإلكتروني

الهدهد

“شاهد” داعية تونسي عن تلويح السعودية بإعدام العودة ورفاقه: اللهم اشهد أنا…

الهدهد

وليد الهذلول: “لجين” تم التحرش بها جنسيا “لأجل المتعة” وليس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.