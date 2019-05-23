“شاهد” جابر الحرمي: كانت هناك خطة لغزو حقيقي لتركيع قطر.. وهذه قصة تصريحات الأمير تميم “الملفقة”

قال الكاتب والإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، إنه كان هناك توجها حقيقيا لغزو عسكري من دول الحصار ضد قطر في يونيو 2017.

وقال “الحرمي” في لقاء على قناة “الجزيرة” تزامنا مع ذكرى اختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا”:”كانوا يخططون لغزو قطر والاستيلاء على مقدرات وثروات الشعب القطري لتسديد فواتير العبث الذي تقوم به السعودية والإمارات”

في ذكرى اختراق وكالة الأنباء القطرية.. جابر الحرمي: كانت هناك خطة لغزو حقيقي، ومصادر غربية أكدت وجود هذا التوجه لتركيع #قطر pic.twitter.com/S4LLZUvtvf — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 23, 2019

وأوضح الكاتب القطري أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد سبق أن أكد هذه المعلومات، وقال يكفي لوساطتنا أنها أوقفت عملا عسكريا كان يتم الاعداد له”

ولفت أيضا إلى أن ما يثبت هذا الكلام ويؤكده هو أن الشروط التيي طالبت بها دول الحصار لم تأتي إلا بعد 18 يوما وفشل الخطة التي كانت معدة للغزو.

وشدد “الحرمي” على أن اختراق وكالة الأنباء القطرية قبل عامين كان الشرارة للحصار وكان مرتبا ومعدا له مسبقا.

الكاتب القطري جابر الحرمي: اختراق وكالة الأنباء القطرية قبل عامين كان الشرارة للحصار وكان مرتبا ومعدا له مسبقا pic.twitter.com/t5bWm2GQ9p — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 23, 2019

وذكر أيضا أن قطر انتقلت من مرحلة احتواء تداعيات الحصار إلى رسم مستقبل جديد وإقامة تحالفات وشراكات مختلفة.