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“شاهد” الحوثيون يردّون على إتهام السعودية لهم باستهداف مكة بصواريخ قبيل السحور!

كتب وطن
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قالت صحيفة “عكاظ” إن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً حوثياً أطلق باتجاه مدينة ، قبيل السحور، فيما نفى متحدث باسم الحوثيين اطلاق أي صواريخ.

من جهتها قالت قناة “العربية” السعودية، إن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت فجراً، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة .

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض صاروخ.

من جانبها، نقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن الجماعة لا تتردد في الاعلان عن عملياتها العسكرية “ولا نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا”.حسب قوله

واتهم المتحدث النظام السعودي بأنه يحاول “مجددا التغطية على جرائمه المرتكبة بحق اليمنيين عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة”.

وقال إن “النظام السعودي يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على اليمنيين”.

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