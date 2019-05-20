“شاهد” الحوثيون يردّون على إتهام السعودية لهم باستهداف مكة بصواريخ قبيل السحور!

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخاً حوثياً أطلق باتجاه مدينة الطائف، قبيل السحور، فيما نفى متحدث باسم الحوثيين اطلاق أي صواريخ.

من جهتها قالت قناة “العربية” السعودية، إن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت فجراً، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض صاروخ.

ابن سلمان يقول:

"نستطيع اجتثاث الحوثي بأيام قليلة"

والمطبلون يقولون:

"نستطيع تدمير طهران بصاروخ واحد"

و "نستطيع تدمير إيران خلال دقائق"

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لكن الواقع كما ترون:

صواريخ وطائرات الحوثيين تستهدف مدننا

وبدل أن يردّوا عليهم، سيذهبون لقصف الأطفال باليمن!#جده_الان#صاروخ_جده pic.twitter.com/8YxjhuBu5g — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 20, 2019

#جده_الان#صاروخ_جده

بعد أن كان هدف عاصفة الحزم تحرير صنعاء،

أصبح اليوم صد صواريخ الحوثي عن مدننا فقط !!

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فشل ذريع للأسف. pic.twitter.com/dfxYEvHZoB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 20, 2019

من جانبها، نقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن الجماعة لا تتردد في الاعلان عن عملياتها العسكرية “ولا نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا”.حسب قوله

واتهم المتحدث النظام السعودي بأنه يحاول “مجددا التغطية على جرائمه المرتكبة بحق اليمنيين عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة”.

وقال إن “النظام السعودي يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على اليمنيين”.