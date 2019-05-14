“شاهد” الشيف عادل الكلباني في رمضان وسخرية واسعة من حديثه عن “الخراف والمندي”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بموجة سخرية واسعة من الداعية السعودي المقرب من النظام عادل الكلباني بعد ظهوره في برنامج خاص به لشهر رمضان يتحدث عن أنواع الخرفان، فيما الدين ينتهك والأمة تقاد لحتفها بحسب ناشطون.

وظهر “الكلباني” في المقطع المتداول على نطاق واسع، يحدث متابعيه عن أنواع الخرفان وكأنه “شيف” وليس داعية إلى الله فيما وصفه ناشطون بأنه فضل عدم الحديث في الدين نهائيا إلا بأمر السلطات حتى لا يغضب سيده محمد بن سلمان.

شيخ البيلوت، هل لك أن تحدثنا عن الخروف النجدي جزانا الله وإياك خير.. pic.twitter.com/lL6myOMTVo — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 14, 2019

وسخر أحد النشطاء من الداعية السعودي بقوله:”هذا هو الاسلام المعتدل الذي يدعو اليه ولي العهد، يتحول الكلباني مقدم لبرنامج طبق اليوم وعايض القرني بقدم برنامج توبة على الهواء ولايفوتك بكرة حلقة انواع النعامات أمام التهديد الايراني”

هذا هو الاسلام المعتدل

الذي يدعو اليه ولي العهد.



يتحول الكلباني مقدم لبرنامج طبق اليوم

وعايض القرني بقدم برنامج توبة على الهواء



ولايفوتك بكرة حلقة انواع النعامات

امام التهديد الايراني — بوعجب 🤔 (@boajab4) May 14, 2019

بينما دون الكاتب القطري عبدالله العذبة ساخرا:”شيخ البيلوت، هل لك أن تحدثنا عن الخروف النجدي جزانا الله وإياك خير”

شيخ البيلوت، هل لك أن تحدثنا عن الخروف النجدي جزانا الله وإياك خير.. pic.twitter.com/lL6myOMTVo — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 14, 2019

وشن ناشطون مؤخرا هجوما عنيفا على عدد من أعلام الدعاة في السعودية، على رأسهم عائض القرني ومحمد العريفي وعادل الكلباني بعد ما وصفه ناشطون بتحولهم وانقلابهم على معتقداتهم القديمة إرضاء للنظام الجديد خوفا من مصير أقرانهم في المعتقلات السعودية.