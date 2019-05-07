تطور مفاجئ وغير متوقع في قضية السعودي حميدان التركي وصدمة لأبنائه.. إليكم ما حصل

في تطور مفاجئ وغير متوقع في جلسة الإفراج المشروط عنه، أعلن “تركي” نجل حميدان التركي السعودي المتهم بالتحرش بخادمته في أمريكا، أن والده مُنع من حضور الجلسة الثلاثاء..

وقال “تركي” في تغريدةٍ له عبر “تويتر” إن العائلة تفاجأت بأن الوالد حميدان التركي أخبرهم وفي اتصالٍ هاتفيّ ان ادارة السجن قامت باغلاقه صباح اليوم بسبب الاحوال الجوية (الضباب) وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة.

للأسف… تفاجأنا أن والدي #حميدان_التركي منع من حضور جلسة الافراج المشروط!! وفي اتصاله لنا قبل قليل اخبرنا ان ادارة السجن قامت باغلاق السجن صباح اليوم بسبب الاحوال الجوية (ضباب) وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة. https://t.co/fg90VACN0q — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 7, 2019

واعتبر نجل “التركي” أن ما حدث مع والده اليوم “امتداد للضغط النفسي” الذي يمارس على والده، مضيفاً: “بالرغم من كون حضور الجلسة هاتفي الا أن ادارة السجن رفضت اخراجه لاجراء هذه المكالمة !!!”.

هذا امتداد للضغط النفسي الذي يمارس السجن على والدي #حميدان_التركي ، فبالرغم من كون حضور الجلسة هاتفي الا أن ادارة السجن رفضت اخراجه لاجراء هذه المكالمة !!! — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 7, 2019

وأضاف: “حتى الان لا نعلم ما مدى تأثير رفض إدارة السجن حضور والدي #حميدان_التركي للجلسة، فمن الممكن ان تعاد جدولة الجلسة بعد عدة أشهر … حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حتى الان لا نعلم ما مدى تأثير رفض إدارة السجن حضور والدي #حميدان_التركي للجلسة، فمن الممكن ان تعاد جدولة الجلسة بعد عدة أشهر … حسبنا الله ونعم الوكيل — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 7, 2019

وكان من المفترض أن تُعقد لـ”التركي” اليوم الثلاثاء جلسة للإفراج المشروط عنه، حيث قال نجله إن الخيارات المتاحة امام لجنة الافراج المشروط تتمثل في قبول طلب الافراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كاملة.وفق نجله

واعتقل حميدان التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها. ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011.