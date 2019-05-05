“شاهد” مقتل مستوطنين اثنين في قصف للمقاومة الفلسطينية على عسقلان

قتل مستوطنان إسرائيليان، الأحد، جراء قصف المقاومة الفلسطينية مدينة عسقلان المحتلة داخل الأراضي المحتلة في عام 1948.

وقالت الإذاعة العبرية، إن اثنين من المستوطنين قتلا جراء إصابتهما بقصف صاروخي من قطاع غزة إلى عسقلان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية قصف عسقلان بعشرات الصواريخ ردًا على استهداف المباني السكنية في قطاع غزة من قبل الاحتلال.

#عاجل : اللحظات الأولى لعملية إنتشال الجنود الصهاينة القتلى على حدود غزة , بعد استهدافهم في الجيب بصاروخ موجه “كورنيت” من قبل كتائب القسام . عدد القتلى أكثر من 3 ضباط صهاينة . pic.twitter.com/4khArFwlIX — غزة الآن – Gaza Now (@gazalnps) ٥ مايو ٢٠١٩

ونقل مراسل القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن أكثر من 450 صاروخًا أطلقت من غزة منذ أمس وحتى صباح اليوم، تم اعتراض 150 منها.

وكان إسرائيلي لقي مصرعه فجر اليوم بعد إصابته بشظايا صاروخ أصاب منزله في مدينة عسقلان.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن خدمات الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء”، أن 58 شخصا تلقوا علاجًا طبيًا، بينهم 45 عانوا من الذعر، فيما أصيب ثلاثة بشظايا بينهم امرأة، وصفت جراحها بالخطيرة.