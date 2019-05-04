“شاهد” معركة داخل اجتماع الاتحاد العربي للصحافة الرياضة.. هذا ما فعله رئيس الاتحاد وأثار غضب الوفد القطري

شهد اجتماع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان الأحد الماضي، شجاراً بين الوفد القطري المشارك ورئيس الاتحاد محمد جميل عبد القادر، بعد تصرف الأخير بوضع علم السعودية مكان علم دولة قطر.

وكاد أن يصل الشجار حد الاشتباك بالايدي بين الوفد القطري ورئيس الاتحاد الذي ساندته بعض وفود دول الحصار كما هو واضح في الفيديو الذي تداوله ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واعترض الوفد القطري وضع علم السعودية مكان علم دولة قطر، وتحولت القاعة إلى ساحة من الجدال بين الوفود من أكثر دولة عربية، ادت إلى إنسحاب الكثير من الوفود من القاعة.

حيث عقد ممثلو اتحادات وروابط وجمعيات الإعلام الرياضي بالأردن ولبنان وقطر واليمن وعمان وسوريا وليبيا المعترف بها دوليا الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعا تأسيسيا لتشكيل “هيئة إنقاذ للاتحاد العربي للصحافة الرياضية”؛ وذلك عقب انسحابهم من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت الأحد بالعاصمة الأردنية عمان.

وفي تفاصيل أكثر قال المغرد القطري “فداك تميم”، إن ما جرى يتجاوز مسألة وضع شعار السعودية فوق علم قطر وفق أحد المشاركين الذين ظهروا في الفيديو وتم التواصل معه .





القصة تتجاوز مسألة وضع شعار السعودية فوق علم قطر وفق أحد المشاركين الذين ظهروا في الفيديو وتم التواصل معه .

١ pic.twitter.com/iW3KwsHq9p — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) ٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف الأدعم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، المشكلة بدأت حول تلاعب تركي آل الشيخ بلوائح شطب الاتحاد (تم شطب ليبيا واليمن) لضمان إنجاح المرشح السعودي لمنصب نائب الرئيس مقابل المرشح العُماني.





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المشكلة بدأت حول تلاعب تركي آل الشيخ بلوائح شطب الاتحاد (تم شطب ليبيا واليمن) لضمان إنجاح المرشح السعودي لمنصب نائب الرئيس مقابل المرشح العُماني. — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) ٣ مايو ٢٠١٩

وأشار إلى أن هناك الكثير من التفاصيل.. بالمختصر وفق الذي تحدثت معه انسحب ممثلو ١١ دولة عربية من الاتحاد وغدا هناك مؤتمر صحفي الساعة ٤ بعد الظهر بفندق الموفنبيك #ببيروت للحديث عمّا جرى بالضبط.





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هناك الكثير من التفاصيل.. بالمختصر وفق الذي تحدثت معه انسحب ممثلو ١١ دولة عربية من الاتحاد وغدا هناك مؤتمر صحفي الساعة ٤ بعد الظهر بفندق الموفنبيك #ببيروت للحديث عمّا جرى بالضبط. — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) ٣ مايو ٢٠١٩

وأوضح ممثلو اتحادات وروابط وجمعيات الإعلام الرياضي المنسحبون -في بيان- أن اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد شهدت سلسلة من الأخطاء والتجاوزات بحق النظام الأساسي للاتحاد؛ مما أدى إلى حصول إشكاليات وخلافات عصفت بالأجواء العامة للاتحاد.

وأضاف البيان أن رئاسة الاتحاد عمدت إلى تجاهل الملاحظات القانونية للنظام الأساسي للاتحاد، وحاولت تجاوزها عبر التصويت بالاعتماد على أشخاص لا يملكون الصفة الرسمية والقانونية لحضور اجتماع الجمعية العمومية؛ مما أثر على شفافية سير العملية الانتخابية.

ودعا المنسحبون من الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية نظراءهم في الاتحادات والروابط والجمعيات واللجان المشرفة على الإعلام الرياضي في الوطن العربي والمعترف بهم من الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لاتخاذ موقف إزاء الممارسات غير القانونية للاتحاد العربي، وتبني موقف في الطعن بالإجراءات التي سبقت الاجتماع.

وشدد المنسحبون على عدم اعترافهم بالنتائج التي أسفرت عنها انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية والقرارات التي وقع اتخاذها خلال أشغالها، واعتبروا البيان الذي أصدروه بهذه المناسبة خطوة أولى نحو تشكيل هيئة إنقاذ للاتحاد برئاسة أمجد المجالي ومقرها العاصمة الأردنية عمان.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد فوضى بسبب اعتراض بعض الحاضرين على سير أشغاله ووقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من الأعضاء.