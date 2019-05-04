“شاهد” رعب مراسل إسرائيلي على الهواء وهروبه برفقة طاقم التصوير

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة هروب مراسل إسرائيلي وطاقم تصويره إلى الملاجئ بعد تفاجئه بسقوط صاروخ للمقاومة قريبا منه حيث دب الرعب بينهم.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مراسل قناة “كان” العبرية وطاقم التصوير وهم يهرعون إلى الملاجئ خلال بث مباشر في غلاف غزة.

#شاهد لحظة هروب مراسل صهيوني وطاقم التصوير إلى الملاجئ في غلاف غزة pic.twitter.com/v861YleMNz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 4, 2019

وتواصل الطائرات الإسرائيلية غاراتها منذ فجر السبت على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي السبت بلغ 3، بينهم سيدة حامل ماتت متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف إستهدف منزلها شرق القطاع.

وأعلنت “الغرفة العسكرية المشتركة للفصائل الفلسطينية” في قطاع غزة رسميا إطلاق “عشرات الصواريخ” تجاه إسرائيل. وقالت إن هذا “رد على استهداف إسرائيل المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة” الجمعة.

وقالت الغرفة في بيان إن إسرائيل اغتالت عناصر من كتاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وكانت الأوضاع الأمنية قد تدهورت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد مقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص جيش الاحتلال خلال مظاهرات يوم الجمعة قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.