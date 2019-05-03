“نيزك” يشعل تويتر في الخليج بعد نشر قصّة “شرشبيل والخيانة” كاملةً

نشر حساب نيزك على موقع تويتر حلقةً جديدةً حملت عنوان “شرشبيل والخيانة”، سلّط فيها الضوء على المحامي السعودي البارز عبد الرحمن اللاحم.

وقال حساب “نيزك” إن ضيف الحلقة لم يترك مغرد اختلف معه إلا خوّنه واتهمه في وطنيته بل حتى إنه وصف أهله وأبناء عمومته بـ”خلايا المتطرفين”.

حلقة #شرشبيل_والخيانة ضيف الحلقة الرابعة لم يترك مغرد أختلف معه إلا خونه واتهمه في وطنيته بل حتى أهله وأبناء عمومته وصفهم بالخلايا المتطرفين،ونستعرض سوياً تاريخه:

– محاولة إزالة الملك عبدالله من الحكم

– دعم ثورة حنين لاسقاط الدولة

– تبرأ عائلته منه



https://t.co/eMnj3VLTKx — نيزك | Naizak (@naizaktv) May 3, 2019

واستعرض “نيزك” تاريخ “اللاحم” ومحاولة إزالة الملك عبدالله من الحكم، ودعم ثورة حنين لاسقاط الدولة، إضافةٍ لتبرؤ عائلته منه.

وتصدّر هاشتاغ ” شرشبيل والخيانة” قائمة الترند في السعودية، الجمعة.

وقال نيزك إنه على الرغم مما فعله “اللاحم”، فإنه يظهر في الاعلام متوعداً بمحاسبة المحرّضين، وهو أكبر محرّض عرفه التاريخ. حسب وصف “نيزك”.

وقال إن اللاحم الذي كان يتمنى أن تقتلع الثورات نظام المملكة، يظهر الآن كشخصية وطنية حريصة على السعودية.