“شاهد” كلمات نارية قالها هذا الشاب الأردني أمام قيادة الدرك وصرخ بأعلى صوته: أوصلوا رسالتي للملك

تداول ناشطون أردنيون، فيديو لشاب أردني فاض به الكيل، من تجاهل الحكومة الأردنية لمشاكل الشباب، وعدم إيجاد حلول لأزمة البطالة التي تشهدها المملكة، مهاجماً الحكومة والملك عبد الله الثاني، مثنياً في الوقت ذاته على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استطاع ان ينهض بالاقتصاد التركي في عشرة سنوات كما قال الشاب في الفيديو.

وظهر الشاب الأردني وهو محمولاً على الاكتاف- حسب ما رصدت “وطن”، يشتم الحكومة بلفظ خارج متهماً المسؤولين بالسرقة، قائلاً :” أنا أريد أن اشتغل، وانتم تشحذون من الكويت والامارات والسعودية والعراق وكل دول العالم”، مضيفاً :” أوصلوا رسالتي إلى الملك عبد الله وإذا ما لم تجدوا حلاً لمشكلتنا أسحموا لنا أن نسافر إلى تركيا”.

وأضاف :” استحوا على دمكم كل دول العالم تقول عنا “شحاذين”، وصلوا رسالة إلى الملك اذا ما بدو يسفرنا نطلع على تركيا يا “عمي” ودونا على تركيا أقل ما فيها أردوغان زلمة والله انو زلمة، دولة كانت بالأرض وبعد عشر سنين صارت أقوى اقتصاد بالعالم “، وواصل كلمته :” بتعايرو وبتحكوا عن أردوغان (يلعن شارب أبوه اللي بيحكي عنه) زلمة ابن زلمة”.

واتهم الشاب الأردني قوات الدرك بالدفاع عن ما قال أنهم “حرامية”- حسب وصفه- إلى جانب الفاسدين وعيال “…” لفظ خارج قال، مضيفاً :” والله لولاكم ما ظلموا “مكرراً اياها ثلاث مرات”، متابعاً :” ولكن انتم ابناء العشائر تفضلون العشائر وانتم من “خربتوها”- كما قال-.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية هي التي “دمرت” العشائر و”خربت البلد”، متهماً اياهم بالفساد ومساندة المفسدين- وفق قوله.