بدور البراهيم
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“شاهد” هذا مصير السعودية صاحبة دعوة “المساج الساخن والشذوذ” بعد ملاحقة السلطات لها

By وطن
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بعد أن أثار إعلانها الدعائي لمنتجاتها جدلا واسعا وغضبا بين السعوديين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه المحل الخاص بإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتدعى بدور البراهيم، التي اتهمها السعوديون بأنها تروج للشذوذ الجنسي .

وأظهر الفيديو المحل الذي يختص بمستحضرات التجميل، وقد تم إغلاقه بحسب ما ذكره النشطاء.

ويأتي إغلاق المحل، بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بأنها سوف تتخذ الإجراء اللازم تجاه “البراهيم”، وذلك لتسويقها المنتجات واستخدام إيحاءات جنسية.

بالإضافة إلى تسويقها لوجود قسم لما يسمى “”، وهو يكون بين شاب وشاب، أو فتاة وفتاة ويدلك كل منهما الآخر ما اعتبره ناشطون دعوة صريحة للشذوذ والمثلية وطالبوا بتدخل السلطات.

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