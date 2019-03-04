إعلامية عُمانية ثارت غاضبة من تصرفات الإماراتيين:” لو أهل الإمارات أتيت أشبعوك سبا وشتما وهتكا للأعراض”

وجهت الإعلامية العمانية فاطمة أحمد انتقادات حادة للشعب الإماراتي لصمته عن تجاوزات كتابه وإعلامييه وخوضهم في أعراض النساء، وتطاولهم على المخالفين لهم من الشعوب الخليجية الاخرى.

وقالت “احمد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تجاوزات المغرد حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي بحق الشيخة موزا المسند والدة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:” الشعب الاماراتي هو الوحيد في العالم الذي استخدم الأمهات في حرب سياسية وأدخل العهر والقذف في الاعراض وبإسم وحساب مواطن اماراتي موثق في تويتر وهذه تحسب لدولة الإمارات بلاد التسامح والتعايش .”

الشعب #الاماراتي هو الوحيد في العالم الذي استخدم #الأمهات في حرب سياسية وأدخل العهر والقذف في الاعراض وبإسم وحساب مواطن #اماراتي موثق في #تويتر وهذه تحسب لدولة الإمارات بلاد التسامح والتعايش .@uae_3G pic.twitter.com/ZBrsP6VM9W — فاطمة أحمد (@fatmaomani) March 3, 2019

كما انتقدت الإعلامية الإماراتية تجاوزات الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم على الشعب الكويتي، واعتباره كل من يتضامن مع قطر ضد السعودية “مريض”، قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل”.

أثار حجم التضامن #الكويتي مع #قطر، في أزمتها مع دول الحصار حفيظة الإعلامي #الإماراتي علي آل سلوم، ليشن هجوما عنيفا على الكويت، واصفا الكويتيين بالشعب #المريض وغير #السوي، معايرا الكويت بما قامت أثناء الغزو #العراقي لها.



حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/zO4c0OM4bX — فاطمة أحمد (@fatmaomani) March 3, 2019

وواصلت “احمد” انتقادها اللاذع للشعب الإماراتي قائلة:” ماذا ترتجي من شعب يسكت ويصمت عن مواطن يقذف اعراض الأمهات بل يشجعه على ذلك من خلال إعادة تغريد مشاركاته التي يقذف فيها أعراض النساء والأمهات.”.

ماذا ترتجي من شعب يسكت ويصمت عن مواطن يقذف اعراض الأمهات بل يشجعه على ذلك من خلال إعادة تغريد مشاركاته التي يقذف فيها فيها أعراض النساء والأمهات. pic.twitter.com/XPLDKAZPsj — فاطمة أحمد (@fatmaomani) March 3, 2019

وتابعت ساخرة:” الشعب الاماراتي من أرقى الشعوب في العالم والدليل حوار الشعب في تويتر لله در الرجال الذين يغارون على نسائهم ويحافظون على نسائهم .”

الشعب #الاماراتي من أرقى الشعوب في العالم والدليل حوار الشعب في تويتر لله در الرجال الذين يغارون على نسائهم ويحافظون على نسائهم . pic.twitter.com/9til5QKSn0 — فاطمة أحمد (@fatmaomani) March 3, 2019

وأردفت “احمد” بالقول:” لو أهل الامارات أتيت أشبعوك سبا وشتما وهتكا للاعراض”.

لو أهل #الامارات أتيت أشبعوك سبا وشتما وهتكا للاعراض. pic.twitter.com/hW4FDNaKNs — فاطمة أحمد (@fatmaomani) March 3, 2019

وتابعت انتقاداتها مستنكرة بشدة السكوت على تجاوزات “المزروعي” بحق النساء القطريات قائلة:” يبدوا أن أرخص الأمهات والنساء في الخليج والوطن العربي هي نساء الإمارات …التي لا تجد رجالا يدافعون عن عرضها وشرفها الذي يهتك كل ليلة عبر حساب حمد المزروعي والرسول عليه السلام أكد أن الرجل يسب أمه عندما يسب أم غيره .”

يبدوا أن أرخص الأمهات والنساء في الخليج والوطن العربي هي نساء #الإمارات …التي لا تجد رجالا يدافعون عن عرضها وشرفها الذي يهتك كل ليلة عبر حساب #حمد_المزروعي والرسول عليه السلام أكد أن الرجل يسب أمه عندما يسب أم غيره . pic.twitter.com/3zwQAB6naJ — فاطمة أحمد (@fatmaomani) March 3, 2019

واختتمت “أحمد” تدويناتها واصفة تصرفات “المزروعي” بتصرفات “الرويبضة”، قائلة:” يشير المعنى اللغوي للرويبضة إلى الشخص السفيه وغير القادر على الخوض في الأمور الحاسمة والكبيرة، والذي لا يملك من الأمر شيئاً…. ويصبح الرجل السفيه هو صاحب الكلمة، والحكم والناهي في قضايا الناس الكبيرة في بلاده فيساهم أخذه لهذا المكان في تضليل الناس وانتشار الفساد والعياذ بالله”.