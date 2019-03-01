حدث في مصر.. ادّعى أنه شيخ ومارس الزنا مع سيّدة أمام زوجها لإخراج الجنّ منها!!

اتهم عامل يقيم بإحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ، زوجته وسائق “توكتوك” بممارسة الزنا في فراش الزوجية بعد إيهامه بوجود جن في المنزل.

وأكد العامل في بلاغه للشرطة، أن سائق التوكتوك أوهمه بأن زوجته، مريضة وعليها جن، وأنه شيخ وسوف يعالجها، ثم حضر إلى المنزل بصحبتها ومارسا الزنا معًا وكانا يعطيانه مياه يشربها بحجة العلاج لكونه مريض هو الآخر.

وكشف العامل في بلاغه عن أن المتهم الثاني أوهمه أيضًا بأن منزله تحته آثار ويستطيع إخراجها، وبناء على ذلك مارس الجنس معها برغبتها في فراش منزله، ولم يكتف بذلك بل اعتدى بالضرب عليه واهمًا إياه بمعالجته لكونه مريض ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات.

وأسفرت التحريات عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين وأنهما أوهما الزوج صاحب البلاغ بأنه مريض وأن المتهم الثاني سوف يعالجه داخل مسكن الزوجية حتى يتمكن من الدخول إلى المنزل بصورة طبيعية في أي وقت.

كما دلت التحريات بأن المتهم الثاني سائق التوكتوك، كان يضرب صاحب البلاغ وإيهامه أن ذلك لمصلحته وأنه يعالجه مما يعاني منه من أمراض، كما كان يضرب ابنة المجني عليه بطريقة وحشية بدعوى إخراج الجن من جسدها ما أسفر عن إحداث إصابتها.