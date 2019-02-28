ليست قطر أو السعودية أو روسيا.. باكستان تطلب وساطة هذه الدولة لتخفيف التوتر مع الهند

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أنه سيهاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليتوسط بين بلاده والهند لخفض حدة التوتر بين البلدين بعد التصعيد المتبادل خلال الأيام الماضية.

وقال “خان” في كلمة له في اجتماع مع مجلس الشيوخ الباكستاني إنه بصدد التواصل مع “الأصدقاء” كي يلعبوا دورًا بخفض التوتر مع الهند، مضيفًا “ولذلك سأتصل بالسيد أردوغان”.

كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني خلال كلمته، إلى استعداد بلاده للتفاوض مع الهند، بهدف خفض التوتر الذي بلغ أوجه أمس الأربعاء بين البلدين، عقب إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيّار.

وقال عمران خان “إن الحرب عمرها لم تكن حلًّا”. مشيرًا إلى أن ردّهم بالأمس على ضربات الهند الجوية، كانت بهدف إظهار قدرة باكستان على الرد.

واستدرك عمران خان أنّ “الدعوة لتخفيف التوتر مع الهند لا يعني ضعفنا”.

يأتي هذا في وقت قال فيه وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، إن ولي العهد السعودي سيوجه رسالة خاصة إلى إسلام أباد.

وقال “قرشي” في تصريحات للتلفزيون الحكومي اليوم، الخميس، إنه من المتوقع أن يزور نظيره السعودي إبراهيم العساف، البلاد حاملا رسالة خاصة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد قام بزيارة لباكستان، الشهر الجاري، في إطار جولة آسيوية شملت 3 دولة أسيوية، تبعها مباشرة توتر العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم جوي هندي شنته 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز “ميراج — 2000” على معسكر لجماعة “جيش محمد” في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير.