بعد تحذير وزارة الإعلام.. دار الشروق المصرية تتخذ هذا الإجراء بعد فضيحة كتاب “الإمارات” المشوه لخريطة سلطنة عُمان

في أعقاب التحذير الذي وجهته وزارة الإعلام العمانية وإدارة معرض مسقط الدولي للكتاب، أرسلت “دار الشروق” المصرية رسالة لإدارة المعرض أعربت فيها عن اعتذارها عما ورد في كتاب “الإمارات” الذي حمل تشويها لخارطة سلطنة عمان ضمن سلسلة كتب “توتة بنت بطوطة” .

وقال مدير دار الشروق للنشر أحمد بدير في رسالته التي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، إن الدار تعرب عن احترامها واعتزازها ومحبتها وتقديرها للسلطنة، وحرصها على دوام المشاركة في المعرض الناجح منذ دورته الأولى.

وجاء في الرسالة: “أتقدم بالاعتذار مجددًا لإدارة معرض مسقط الدولي للكتاب عن الخطأ المطبعي غير المقصود في إحدى الخرائط في أحد كتب سلسلة “تونة بنت بطوطة” للأطفال، ونؤكد لكم أننا قمنا بالفعل، قبل تلقينا خطابكم، وقبل اتصالنا الهاتفي معكم أمس، بسحب الكتاب بصفة نهائية؛ محليًا ودوليًا، كما قررنا إلغاءه. وقد أصدرت بيانا هذا المضمون سيتم نشره الآن”.

كما أكد مدير الدار في رسالته أن هذا الخطأ غير المقصود حدث في كتاب واحد تم سحبه والغاؤه من أكثر من عشرة آلاف كتاب تشرفت دار الشروق بنشرها لأكبر الكتاب العرب والعالميين، وأن باقي كتب هذه السلسلة الصغيرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطالس والكتب التي صدرت ضمن قائمة إصدارات دار الشروق تبرز موقع السلطنة بكل الوضوح.

وكان كتاب تابع لدار الشروق المصرية نشر بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حاليا بسلطنة عمان، قد تسبب بجدل واسع على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.

وبحسب الصور التي تداولها ناشطون عمانيون، فإن الكتاب الذي يحمل اسم “الإمارات” ويتبع دار الشروق المصرية للنشر، قام فيه الكاتب المصري بتغيير اسم خريطة سلطنة عمان إلى البحرين وحذف اسم قطر بشكل نهائي.