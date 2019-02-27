شاعر يمني يتغزل بعُمان بكلمات لم تُكتب من قبل .. “شاهد” ماذا قال عن سرقة تاريخها

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قصيدة لشاعر يمني يتغزل بها في سلطنة عمان بكلمات لم تكتب من قبل، أشار فيها لمحاولات سرقة التاريخ والجغرافيا الخاصة بالسلطنة.



ووفقا لأبيات القصيدة المثيرة لللإعجاب، فقد بدأ الشاعر قصيدته قائلا:” السلطنة للآن بتمثل كيان أقوى كيان..هذا كلام الصدق ما يحتاج مني بينة”.



وأضاف:”أخبارها وآثارها قدامنا شاهد عيان..إسأل صلالة عن حصون شامخة متحصنة”.



وتابع”كم من منارة شاهدة فيها وكم من مئذنة.. لا زال حتى الآن يصدح منها صوت الآذان”.



وواصل الشاعر التغني بصفات السلطنة حتى وصل للحديث عن محاولات الإمارات لسرقة التاريخ العماني ونسبه لنفسها ليقول:” يا سارق التاريخ لن تمحوا تراث السلطنة.. مهما تزور في الحقايق فالحقايق با تبان”.



وأردف:” تاريخكم يا سارق التاريخ من عشرين سنة.. فاسحب رهانك، لا تراهن فأنت خاسر للرهان”.



وزاد:” هنا المهلب بن أبي صفرة وهنا مسكنه.. لا زال سيفه ها هنا والدرع حقه والحصان”.



وتابع: “عمان دولةماخذه من كل شيء أحسنه.. متميزة في كل شي ما مثلها يوجد مكان”.



وأضاف:”إذا حكة تاريخها تخرس جميع الألسنة.. أعلامها وامجادها يعجز عن الوصف اللسان”.

شاعر يمني🇾🇪🇾🇪 يتغزل ب #سلطنة_عمان 🇴🇲🇴🇲 بكلمات لم تكتب من قبل!!



ماذا قال في مطلع قصيدته؟؟ pic.twitter.com/wP2YC8j2G2 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) February 26, 2019

يشار إلى أن محاولات الإمارات للسطو على تاريخ سلطنة عُمان، ليست واحدة ، بل تعدت محاولات تزييف وعي الناس إلى أكثر من أربع مرات أو حالات، منها نسب البحار العماني الشهير أحمد بن ماجد.

ولا يفصل بين هذه الحالات زمن طويل، لكن مصدرها واحد، وإن اختلف أسلوب التنفيذ أو وسيلته.



وكانت الحالة الأولى عند افتتاح ما يسمى بمتحف اللوفر بأبوظبي، حيث ظهرت لوحة تحمل خارطة سلطنة عمان وقد أُزيل منها محافظة مسندم بالكامل، وأُلْحِقَت بدولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم فداحة ما حدث لم تقدم الإمارات عتذارا رسميا .

الحالة الثانية: وقعت في شهر مارس الماضي، عندما نشرت شركة إماراتية فيديو ترويجيا عن مركز تجاري يفترض أنه يُقام في قلب العاصمة العمانية مسقط، وفي ذلك الفيديو خارطة للسلطنة، وقد أُزيل منها محافظة مسندم. ورغم أن الشركة الإمارتية اعتذرت للجمهور العماني، إلا أن الحدث يثير حالة من الشك والاستغراب، إذْ تأتي بعد وقت قصير من الحالة الأولى.

الحالة الثالثة: وقعت بعد ثلاثة أشهر من الحالة الثانية، عندما ضبطت الجهات الرسمية في أحد المراكز التجارية المعروفة في مسقط، بعض الدفاتر المدرسية التي طُبع على غلافها خارطة سلطنة عمان، وأُزيل منها محافظة مسندم، واتضح أن تلك الدفاتر صُنعت في دولة الامارات.



وكان آخر هذه المحاولات ما كشفه الناشطون العمانيون من نشر كتاب بعنوان “الإمارات” تم فيه وضع اسم البحرين على خارطة سلطنة عمان وكذلك إزالة محافظة مسندم منها، عدا عن إزالة خريطة قطر.