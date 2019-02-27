بعد كتاب “الإمارات” المشوِّه لخارطة السلطنة .. وزارة الإعلام العُمانية تتخذ هذا الإجراء ضد دار النشر

في أعقاب ما تم كشفه عن وجود كتاب يحتوي على خريطة مشوهة للسلطنة في معرض مسقط للكتاب، كشف مصدر مسؤول بوزارة الإعلام في سلطنة عمان بأن إدارة المعرض تلقت بلاغًا حول الواقعة.

وقال المصدر بحسب ما نقله موقع “أثير” إنه فور تلقي البلاغ قامت إدارة المعرض بزيارة دار النشر وتم سحب جميع نسخ الكتاب المعروضة على الفور والنسخ المتوفرة لدى دار النشر.

كما ذكر المصدر بأن إدارة المعرض ستتخذ إجراءً ضد دار النشر، معربًا عن أسفه الشديد حيال هذا الموضوع.

وسبب كتاب تابع لدار نشر مصرية بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حاليا بسلطنة عمان، جدلا واسعا على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.



وبحسب الصور التي تداولها ناشطون عمانيون، فإن الكتاب الذي يحمل اسم “الإمارات” ويتبع دار الشروق المصرية للنشر، قام فيه الكاتب المصري بتغيير اسم خريطة سلطنة عمان إلى البحرين وحذف اسم قطر بشكل نهائي.