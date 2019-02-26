“لقاء خاص” جمع السلطان قابوس بـ3 مسؤولين أمريكيين دفعةً واحدة.. هذا ما دار فيه

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “جاريد كوشنر”، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره ومبعوثه للشرق الأوسط، و “جيسون جرينبلات”، مبعوث “ترامب” والمسؤول عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، و “براين هوك”، المبعوث الأميركي الخاص لإيران التقوا يوم أمس مع السلطان قابوس بن سعيد .

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه تم مناقشة العديد من الأمور أهمها زيادة التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطنة، وجهود إدارة الرئيس ترامب في تسهيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين، كما تم نقاش سبل تحسين الاستثمار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

و كشف “كوشنر” عن أبرز مبادئ خطة السلام الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط “صفقة القرن”.

وأعرب مستشار الرئيس الأميركي عن أمله بالتوصل إلى مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا سعيه للتوصل إلى خطة مفصلة تضع الخلافات السابقة جانبا.حسب قوله

وفي لقاء مع “سكاي نيوز” عربية، تحدث كوشنر عن تأثيرات الخطة السياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الاقتصاد في المنطقة، قائلا: “لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل سيشمل المنطقة برمتها، بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان”.

وأضاف: “الخطة السياسية مفصلة جدا وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، لكن الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود. وإذا تمكنا من إزالة الحدود وإحلال السلام بعيدا عن الترهيب، يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة”.

وربط كوشنر في خطة السلام بين المسارين السياسي والاقتصادي، معتبرا أن الحد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه “تحسين فرص الاقتصاد الفلسطيني الذي كان مقيدا في ظل غياب السلام”.

كما أعرب عن أمله بوجود حكومة فلسطينية واحدة تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية التي تهدف لإشعال المنطقة، وصف كوشنر إيران بأنها “أكبر مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة”.