جيري ماهر
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“شاهد” غادة عويس لقنت “المرتزق” جيري ماهر درساً بالانسانية بعدما سخر من خاشقجي: اشعر انه أحد القياصرة!

By وطن
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لقنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” المرتزق اللبناني “” الذي يتصدر للدفاع عن ، درسا في الإنسانية، بعد أن سخر من الكاتب الصحفي السعودي الراحل .

وخلال مشاركته في حلقة “ما وراء الخبر” سخر “ماهر” من أهمية مناقشة قضية “خاشقجي”  بحديثه عن الضيف الآخر بأنه أشعره “أن خاشقجي أحد القياصرة بإحدى الدول وقتل ونحن على وشك أن نقيم حرب عالمية من أجله”.

لترد عليه “عويس” قائلة: “وهل تعتقد ان القضاء السعودي يفكر مثلك بهذا الاستهتار والاستهزاء” بعد تشبيهك لخاشقجي بأنه احد القياصرة.

وتابعت: “أنت تستهزئ بروح بشرية.. هل القيصر أهم من خاشقجي؟.. هل القيصر أهم منك لو لا سمح الله حدث لك شيء؟”.

وبعد محاولته التبرير والتنكر لما قاله، ألجمته “عويس” قائلة: “فعلت ذلك.. سبق السيف العذل”.

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