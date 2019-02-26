جيري ماهر فاض به الكيل واعترف: سأظل “أطبل” للسعودية وابن سلمان “حتى ينتزع الله روحي”

في أحدث “وصلة تطبيل” له خرج الإعلامي اللبناني جيري ماهر، يتملق سيده محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وهذه المرة أكد أنه سيستمر على هذه النهج ومنافقة النظام السعودي حتى ينتزع الله الروح من جسده.. حسب وصفه.

وقال “ماهر” الذي يطبل لابن سلمان بمناسبة ودون مناسبة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن قيادة المملكة العربية السعودية صاحبة القرار الأول والأخير في كل قضايانا المصيرية.

وتابع مهاجما معارضي آل سعود وسياسة الأمير أبومنشار القمعية:”ومن لا يعجبه ذلك يستطيع ان يتقدم بطلب لجوء الى كندا أو إيران أو جهنم الحمرا، السعودية وقيادتها وشعبها هم الحق وأعداءها هم الباطل وأساسه.”

ستبقى قيادة المملكة العربية السعودية صاحبة القرار الأول والأخير في كل قضايانا المصيرية ومن لا يعجبه ذلك يستطيع ان يتقدم بطلب لجوء الى كندا أو إيران أو جهنم الحمرا، السعودية وقيادتها وشعبها هم الحق وأعداءها هم الباطل وأساسه. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) February 26, 2019

وبرر جيري ماهر دفاعه المستميت عن النظام السعودي وتملقه لولي العهد الذي يغدق عليه “الرز” بقوله:”ينتقدون دفاعنا عن المملكة العربية السعودية وقيادتها ويسمحون لأنفسهم بأن يحرضوا عليها ليل نهار”

وتابع مؤكدا أنه سيستمر على نهج التطبيل حتى وفاته:”ولكن والله والله لن نتخلى عن واجبنا الديني في الدفاع عن أرض الحرمين حتى ينتزع الله سبحانه الروح من جسدنا.”

ينتقدون دفاعنا عن المملكة العربية السعودية وقيادتها ويسمحون لأنفسهم بأن يحرضوا عليها ليل نهار، ولكن والله والله لن نتخلى عن واجبنا الديني في الدفاع عن أرض الحرمين حتى ينتزع الله سبحانه الروح من جسدنا.



الف تحية للشعب السعودي وقيادته الحكيمة. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) February 25, 2019

تغريدات الإعلامي اللبناني فاحت منها رائحة التطبيل المفضوح وعرضته لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين سلقوه بألسنة حداد، وقالوا إن السعوديين أنفسهم يخجلون من التطبيل لدولتهم بهذا الشكل.

يشار إلى أنه قبل أشهر أيام عقد وزير الإعلام السعودي اجتماعا مثيرا للجدل شمل معظم رؤوس التطبيل للنظام وولي العهد على رأسهم أنور مالك والكويتي فهد الشليمي ويبدو أن جيري ماهر كان حاضرا بالطبع ولكن لم يسلط عليه الضوء إعلاميا كما الآخرين.