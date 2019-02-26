بعد كتاب “الإمارات” المشوِّه للسلطنة.. كاتب عُماني يوجّه رسالةً نارية ويحذّر: “نارُنا لا تحرق فقط بل تصهر وتُخفي”

بعد كتاب “الإمارات” المشوِّه للسلطنة.. كاتب عُماني يوجّه رسالةً نارية ويحذّر: “نارُنا لا تحرق فقط بل تصهر وتُخفي”
وجه الكاتب العماني عباس رسالةً قويّة، في أعقاب تداول كتاب يحمل اسم “الإمارات” في “معرض مسقط الدولي للكتاب2019″؛ لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها وبدون محافظة مسندم العُمانية، بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.
وفي تعليقه على الكتاب وما جاء فيه قال “المسكري”: ” ياما نصحناكم وقلنا لكم لا تعينوا أشخاص ليس لهم ناقة ولا جمل بالخليج العربي ليطبعوا كتبكم لأن محتويات هذه الكتب تترسخ في عقول النشأ..أليس لديكم من يفقه بالجغرافيا الخليجية والحدود لتوظفوه؟. إن كان المشرفون على دائرة الوثائق على علم بهذا الكتاب فهي مصيبة وإن كانوا ليس على علم فالمصيبة أكبر”.
وأضاف المسكري: ” خطأ جسيم مثل هذا لا يدخل العقل ، لو كان الرسام أعمى لما كتب البحرين في عمان ، البحرين التي بمساحة حارة الرحى في قرية النصيب بولاية إبراء تضعوها محل خارطة عمان ، فعلا الواحد يحتار ماذا يقول هل هذا لعب أطفال والمطابع متروكة هكذا سائبة لا حسيب ولا رقيب أم فعلا هذا العمل مقصود ، عجبي”.
وطالب الكاتب العُماني، بمتابعة دار النشر التي طرحت الكتاب، وقال: ” دار النشر وبالطبع يجب متابعتها، نحن لا نعلم لمن كتبت وطبعت ومن خلف كل هذا، كل ما يهمنا هو أن توضع النقاط في الحروف وأي كانت دار النشر لا بد من مسائلتها ولا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام ونحن نتكلم عن خارطة دولة ثم نتكلم عن كتب موجهة للأطفال”.
وأبدى استغرابه من ادّعاء كاتب الكتاب بأنه دكتور، وتساءل: ” ألم تمكنه شهادة الدكتوراة من التمييز بين عمان والبحرين؟ أم إن حرف “د” قبل الأسم لمجرد التزيين؟. فعلا الواحد يحتار ماذا يقول ومن يلوم ولكن لنترك ذلك وعسى أن تتحرك الجهات المختصة فورا بإتخاذ ما يلزم إتخاذه والإعلان عن الخطأ لسحب الكتب”.
وواصل الكاتب المسكري تعليقه قائلاً: ” الأمر المحير لماذا الخطأ فقط يحصل مع خارطة عمان ولماذا نجد هناك الشقيقة الإمارات في الصورة؟ هل الكاتب أو الناشر له في ذلك شيء في نفسه أم إن هناك من وجهه لذلك؟ أتمنى أن لا يعتبر كلامي هذا اتهام لأحد فقط تذكير بما حصل في المرات الماضية من أخطاء قيل غير مقصودة وها هي تتكرر، أين المشكلة؟؟؟”.
وشدد على أن أمراً كهذا لا ينبغي السكوت عليه؛ “لأن المكيال قد فاض ولم يعد الأمر يحتمل ولا يطاق، ولهذا من حقنا كأبناء عمان أن نتساءل ما هي دواعي هذه التلاعبات التي طفت على السطح من العام الماضي، مرة خارطة بلا مسندم ومرة إلغاء إسم عمان من الخارطة المحددة لها. إذن: ماذا يخبيء المستقبل لنا من احداث؟”.
وختم تعليقه على الواقعة بالقول: “عمان خارطتها محفورة في قلوبنا وهذا أمر لا شك فيه أبدا ولكن الحق والباطل باطل ومن في نفسه اللعب معنا عليه أن يحاذر فنارنا لاتحرق فقط بل هي تصهر وتخفي كل من تسول له نفسه باللعب وعلى الكاتب والناشر أن يقدم اعتذاره الشعب العماني وأن يوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك. وليفهم من يفهم”.
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