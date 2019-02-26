بعد كتاب “الإمارات” المشوِّه للسلطنة.. كاتب عُماني يوجّه رسالةً نارية ويحذّر: “نارُنا لا تحرق فقط بل تصهر وتُخفي”

وجه الكاتب العماني عباس رسالةً قويّة، في أعقاب تداول كتاب يحمل اسم “الإمارات” في “معرض مسقط الدولي للكتاب2019″؛ لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها وبدون محافظة مسندم العُمانية، بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.

يتبع ..



للعلم والاحاطة



اسم الكتاب ؛ الامارات

اسم دار النشر ؛ الشروق

القسم او الجناح : مصر

المكان : معرض الكتاب الدولي 2019 مسقط#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب2019 pic.twitter.com/VMweWMbFm6 — عدنان بن محمد بن عبدالله النصري (@AdnanAlNasri86) February 26, 2019

الاخوة في #معرض_الكتاب..تفاجأت بكتاب بأسم الامارات والذي كتب بدار نشر مصرية وكاتب مصري حيث قام بتغيير أسم خريطة سلطنة عمان الى البحرين وهذا خطأ فادح وعليه يرجى متابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة

يرجى مراجعة دار الشروق – جناح مصر- كتاب الامارات#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب2019 pic.twitter.com/ae8opCOBk9 — عدنان بن محمد بن عبدالله النصري (@AdnanAlNasri86) February 26, 2019

وفي تعليقه على الكتاب وما جاء فيه قال “المسكري”: ” ياما نصحناكم وقلنا لكم لا تعينوا أشخاص ليس لهم ناقة ولا جمل بالخليج العربي ليطبعوا كتبكم لأن محتويات هذه الكتب تترسخ في عقول النشأ..أليس لديكم من يفقه بالجغرافيا الخليجية والحدود لتوظفوه؟. إن كان المشرفون على دائرة الوثائق على علم بهذا الكتاب فهي مصيبة وإن كانوا ليس على علم فالمصيبة أكبر”.

يامانصحناكم وقلنا لكم لا تعينوا أشخاص لالهم ناقة ولاجمل بالخليج العربي ليطبعوا كتبكم لأن محتويات هذه الكتب تترسخ في عقول النشأ

أليس لديكم من يفقه بالجغرافيا الخليجيةوالحدود لتوظفوه؟

إن كان المشرفين على دائرةالوثائق على علم بهذا الكتاب فهي مصيبة وإن كانوا ليس على علم فالمصيبة أكبر pic.twitter.com/9RN9RWdmcA — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

وأضاف المسكري: ” خطأ جسيم مثل هذا لا يدخل العقل ، لو كان الرسام أعمى لما كتب البحرين في عمان ، البحرين التي بمساحة حارة الرحى في قرية النصيب بولاية إبراء تضعوها محل خارطة عمان ، فعلا الواحد يحتار ماذا يقول هل هذا لعب أطفال والمطابع متروكة هكذا سائبة لا حسيب ولا رقيب أم فعلا هذا العمل مقصود ، عجبي”.

خطأ جسيم مثل هذا لا يدخل العقل ، لو كان الرسام أعمى لما كتب البحرين في عمان ، البحرين التي بمساحة حارة الرحى في قرية النصيب بولاية إبراء تضعوها محل خارطة عمان ، فعلا الواحد يحتار ماذا يقول هل هذا لعب أطفال والمطابع متروكة هكذا سائبة لا حسيب ولا رقيب أم فعلا هذا العمل مقصود ، عجبي — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

وطالب الكاتب العُماني، بمتابعة دار النشر التي طرحت الكتاب، وقال: ” دار النشر وبالطبع يجب متابعتها، نحن لا نعلم لمن كتبت وطبعت ومن خلف كل هذا، كل ما يهمنا هو أن توضع النقاط في الحروف وأي كانت دار النشر لا بد من مسائلتها ولا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام ونحن نتكلم عن خارطة دولة ثم نتكلم عن كتب موجهة للأطفال”.

دار النشر وبالطبع يجب متابعتها ، نحن لا نعلم لمن كتبت وطبعت ومن خلف كل هذا ، كل ما يهمنا هو أن توضع النقاط في الحروف وأي كانت دار النشر لا بد من مسائلتها ولا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام ونحن نتكلم عن خارطة دولة ثم نتكلم عن كتب موجهة للأطفال — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

وأبدى استغرابه من ادّعاء كاتب الكتاب بأنه دكتور، وتساءل: ” ألم تمكنه شهادة الدكتوراة من التمييز بين عمان والبحرين؟ أم إن حرف “د” قبل الأسم لمجرد التزيين؟. فعلا الواحد يحتار ماذا يقول ومن يلوم ولكن لنترك ذلك وعسى أن تتحرك الجهات المختصة فورا بإتخاذ ما يلزم إتخاذه والإعلان عن الخطأ لسحب الكتب”.

ما أستغرب له إن المشرف أو الكاتب يدعي إنه دكتور ألم تمكنه شهادة الدكتوراة من التمييز بين عمان والبحرين ؟أم إن حرف د قبل الأسم لمجرد التزيين

فعلا الواحد يحتار ماذا يقول ومن يلوم ولكن لنترك ذلك وعسى أن تتحرك الجهات المختصة فورا بإتخاذ ما يلزم إتخاذه والإعلان عن الخطأ لسحب الكتب — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

وواصل الكاتب المسكري تعليقه قائلاً: ” الأمر المحير لماذا الخطأ فقط يحصل مع خارطة عمان ولماذا نجد هناك الشقيقة الإمارات في الصورة؟ هل الكاتب أو الناشر له في ذلك شيء في نفسه أم إن هناك من وجهه لذلك؟ أتمنى أن لا يعتبر كلامي هذا اتهام لأحد فقط تذكير بما حصل في المرات الماضية من أخطاء قيل غير مقصودة وها هي تتكرر، أين المشكلة؟؟؟”.

الأمرالمحير لماذا الخطأ فقط يحصل مع خارطة عمان ولماذا نجدهناك الشقيقة الإمارات في الصورة؟هل الكاتب أو الناشر له في ذلك شيء في نفسه أم إن هناك من وجهه لذلك؟أتمنى أن لا يعتبر كلامي هذا إتهام لأحد فقط تذكير بما حصل في المرات الماضية من أخطاء قيل غير مقصودة وهاهي تتكرر

أين المشكلة؟؟؟ — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

وشدد على أن أمراً كهذا لا ينبغي السكوت عليه؛ “لأن المكيال قد فاض ولم يعد الأمر يحتمل ولا يطاق، ولهذا من حقنا كأبناء عمان أن نتساءل ما هي دواعي هذه التلاعبات التي طفت على السطح من العام الماضي، مرة خارطة بلا مسندم ومرة إلغاء إسم عمان من الخارطة المحددة لها. إذن: ماذا يخبيء المستقبل لنا من احداث؟”.

من المؤكدأمرا كهذا لاينبغي سكوتنا عليه لأن المكيال قدفاض ولم يعد الأمر يحتمل ولايطاق ولهذامن حقنا كأبناء عمان أن نتسائل ماهي دواعي هذه التلاعبات التي طفت على السطح من العام الماضي

مرة خارطة بلا مسندم ومرة إلغاء إسم عمان من الخارطة المحددة لها

إذا ماذا يخبيء المستقبل لنا من احداث؟ — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

وختم تعليقه على الواقعة بالقول: “عمان خارطتها محفورة في قلوبنا وهذا أمر لا شك فيه أبدا ولكن الحق والباطل باطل ومن في نفسه اللعب معنا عليه أن يحاذر فنارنا لاتحرق فقط بل هي تصهر وتخفي كل من تسول له نفسه باللعب وعلى الكاتب والناشر أن يقدم اعتذاره الشعب العماني وأن يوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك. وليفهم من يفهم”.

ختاماسأقول عمان خارطتهامحفورة في قلوبناوهذا أمر لاشك فيه أبداولكن الحق والباطل باطل ومن في نفسه اللعب معنا عليه أن يحاذر فنارنا لاتحرق فقط بل هي تصهر وتخفي كل من تسول له نفسه باللعب وعلى الكاتب والناشر أن يقدم إعتذاره الشعب العماني وأن يوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك

وليفهم من يفهم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 26, 2019

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