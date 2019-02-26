“الريس مش ماشي”.. أغنية ساخرة من السيسي بسبب التعديلات الدستورية!

تزامنا مع التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري تمهيدا للاستفتاء عليها والتي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2034، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية ساخرة من بقائه في السلطة.

ووفقا للأغنية المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد سخرت الأغنية من الادعاءات والتبريرات المساقة حول أهمية التعديلات تحت حجة الحفاظ على الأمن والامان وتحقيق الاستقرار.

وبحسب الأغنية الساخرة فقد جاء من بين كلماتها:”:”بيقولوا الريس قاعد على قلبنا قاعد والكرسي بتاعه شاهد.. هتافاتكوا خلاص خلصت.. ثورتكم خلاص فشلت.. تحريركم خلاص لغيناه”.

وتابعت كلمات الأغنية: “هنبني سجون في الصحرا.. ونلم شباب الثورة.. وهنبهدلهم جواه.. ونعذبهم جواه.. وهننفخهم جواه.. ونشيدكم الوطني يذيع.. عاش الرئيس”.

وأردفت: “عاش الرئيس.. والشعب راح فطيس.. عاش الرئيس.. وبيحميه البوليس.. عاش الرئيس.. والإعلام بتاعنا يمجد في الرئيس.. عاش الرئيس.. والقنوات الفضائية تقول للظلم بييس”.

وفي ختامها: “مفيش عاش الرئيس.. ومش هنروح فطيس.. لا لا احنا الشباب السيس”.

https://www.facebook.com/egyfive/videos/2350205718322956/

كلمات الاغنية القوية وشديدة السخرية أثارت الشكوك لدى العديد من النشطاء، الذين أكدوا استحالة سماح النظام الحالي بخروج مثل هذه الأغنية للعلن في ظل الحرب المعلنة من قبل الاجهزة الأمنية على حرية الرأي والتعبير.

ليتضح بعد ذلك أن الأغنية الساخرة ليست حديثة، بل تعود لعام 2013، وتم إذاعتها عبر برنامج “البرنامج” الذي كان يقدمه الإعلامي باسم يوسف على شاشة قناة “سي بي سي” في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي للسخرية منه، وهو ما يؤكد مدى الحرية التي كان يتمتع بها المعارضون لحكمه.

يشار إلى أن مجلس النواب المصري قد أقر هذ الشهر مجموعة ن التعديلات الدستورية جاء على رأسها تعديلات للمادة (140) بدستور 2014 التي تنص على أن: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

كذلك تنص المادة على أن: “تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

وتضمنت وثيقة التعديل في بنودها لتعديل المادة 140 أنه “يجوز انتخاب الرئيس عدة مرات بدلا من مرة واحدة، وطرح زيادة مدة تولي الرئيس من 4 سنوات إلى 6”.