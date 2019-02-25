هذا ما قاله الشاعر السعودي علي بن عبار الزعل عقب إطلاق سراحه: أتمنى أن يثلج الله صدري للانتقام ممن ظلمني
كشف حساب “معتقلي الرأي” بان السلطات السعودية أفرجت عن الشاعر علي بن عبار الزعل، أحد شيوخ قبيلة “شمر” بعد نحو 9 أشهر من اعتقاله.
وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة عبر “تويتر”:” السلطات تفرج عن الشاعر علي بن عبار الزعل (أحد شيوخ شمر بعد 9 أشهر من اعتقاله تعسفياً. “
وأوضح حساب “معتقلي الرأي” أن الشاعر دخل قبل أيام من الإفراج عنه في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، وعلى ظروف السجن السيئة.
من جانبه، تقدم الشاعر علي بن عبار بالشكر لكل من سأل عنه خلال فترة اعتقاله.
وأعرب في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر” عن أمنيته بأن يقرب الله اليوم الذي “يثلج صدره” بالانتقام من كل ظالم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي راجت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور صحته في سجنه بالسعودية.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” حينها، أن “الشيخ علي بن عبار الزعل تدهورت حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على تعرضه للإذلال والإهانة”.
وعلي بن عبار الزعل هو شاعر ويعد من شيوخ شمّر، اعتقل منذ منتصف أيار/ مايو الماضي على خلفية تغريدة طالب فيها بمحاسبة الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، متهما اياه بالاحتيال عليه.
وحينها، نشر “الزعل” فيديو مدعما بالوثائق، ذكر فيه أن الأمير عبد العزيز احتال عليه، مطالبا السلطات بأخذ حقه منه.
وقال “الزعل” إن الأمير عبد العزيز احتال على العديد من المواطنين، وليس عليه فقط.