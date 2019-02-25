هذا ما قاله الشاعر السعودي علي بن عبار الزعل عقب إطلاق سراحه: أتمنى أن يثلج الله صدري للانتقام ممن ظلمني

كشف حساب “معتقلي الرأي” بان السلطات السعودية أفرجت عن الشاعر علي بن عبار الزعل، أحد شيوخ قبيلة “شمر” بعد نحو 9 أشهر من اعتقاله.

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة عبر “تويتر”:” السلطات تفرج عن الشاعر علي بن عبار الزعل (أحد شيوخ شمر بعد 9 أشهر من اعتقاله تعسفياً. “

وأوضح حساب “معتقلي الرأي” أن الشاعر دخل قبل أيام من الإفراج عنه في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، وعلى ظروف السجن السيئة.

🔴 هام

السلطات تفرج عن الشاعر #علي_بن_عبارالزعل (أحد شيوخ شمر) بعد 9 أشهر من اعتقاله تعسفياً.

ونذكر أن الشاعر دخل قبل أيام من الإفراج عنه في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، وعلى ظروف السجن السيئة. pic.twitter.com/A7Xz8fkpbG — معتقلي الرأي (@m3takl) February 24, 2019

من جانبه، تقدم الشاعر علي بن عبار بالشكر لكل من سأل عنه خلال فترة اعتقاله.

وأعرب في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر” عن أمنيته بأن يقرب الله اليوم الذي “يثلج صدره” بالانتقام من كل ظالم.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من سأل عني وأسأل الله أن يقرب أليوم الذي يثلج صدورنا بالانتقام من كل ظالم — علي بن عبار الزعل (@abuabbar) February 24, 2019

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي راجت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور صحته في سجنه بالسعودية.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” حينها، أن “الشيخ علي بن عبار الزعل تدهورت حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على تعرضه للإذلال والإهانة”.

🔴 أنباء عن تدهور صحي شديد يعاني منه الشيخ #علي_بن_عبارالزعل (أحد شيوخ شمر) بعد اضرابه عن الطعام احتجاجا على تعرضه للإذلال والإهانة.

وهو معتقل منذ منتصف مايو الماضي على خلفية تغريدة طالب فيها بمحاسبة الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود (واصفاً إياه بالمحتال). pic.twitter.com/vAdPS8xxyR — معتقلي الرأي (@m3takl) November 28, 2018

وعلي بن عبار الزعل هو شاعر ويعد من شيوخ شمّر، اعتقل منذ منتصف أيار/ مايو الماضي على خلفية تغريدة طالب فيها بمحاسبة الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، متهما اياه بالاحتيال عليه.

وحينها، نشر “الزعل” فيديو مدعما بالوثائق، ذكر فيه أن الأمير عبد العزيز احتال عليه، مطالبا السلطات بأخذ حقه منه.

وقال “الزعل” إن الأمير عبد العزيز احتال على العديد من المواطنين، وليس عليه فقط.

أما اعتقال الشاعر #علي_عبار_الشمري فقد كان بسبب القصيدة:https://t.co/uVzos037hF

حنا سعوديين للفقر منزال

وحقوقنا تهضم بيد الجرومِ

يم الدول ملوكنا ترسل أموال

والشعب حافز له شروط ورسومِ

واللي يقول الحق للحبس ينشال

يالعن أبو وقت صفا للرخومِ

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صح لسانك يالشمريhttps://t.co/kPrpRBOPwt pic.twitter.com/4G0HcWpWXm — Yahya Assiri يحيى عسيري #المقسطون (@abo1fares) June 23, 2018